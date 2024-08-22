logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина на осень готовит переговоры с РФ: какие вопросы хочет обсудить
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина на осень готовит переговоры с РФ: какие вопросы хочет обсудить

Украина в первую очередь хочет обсудить с РФ обмен пленными в формате «всех на всех»

сегодня, 11:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Этой осенью украинские власти готовят основу для возможных переговоров с Россией, включающих три ключевых вопроса, сообщает издание Kyiv Independent, ссылаясь на источник, "близкий к Зеленскому".

Украина на осень готовит переговоры с РФ: какие вопросы хочет обсудить

Переговоры Украины и РФ

Согласно информации этого источника, Украина якобы стремится начать диалог с Россией, сосредоточившись на трех главных пунктах, а именно: обмен пленными по принципу "всех на всех", продовольственная и ядерная безопасность.

Kyiv Independent отмечает, что недавние события, в частности, вторжение в Курскую область, усилили позиции Украины, что дает ей возможность диктовать свои условия.

Издание отмечает, что важным элементом в контексте возможных переговоров является запланированный на 23 августа визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев. 21 августа Моди заявил, что во время этого визита "поделится своим видением" о мирном урегулировании конфликта между Украиной и Россией.

В материале говорится, что интерес Индии к посредничеству между Украиной и Россией возник на фоне критики со стороны Запада после визита Моди в Москву 8 июля, когда российский ракетный удар унес жизни по меньшей мере 41 гражданской в Украине, в частности поразив детскую больницу в Киеве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, для укрепления отношений с Вашингтоном и Москвой. Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, он не намерен выступать посредником по прекращению войны РФ в Украине. В то же время, по информации издания, Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyivindependent.com/kursk-incursion-breaks-russias-attempts-to-dictate-peace-terms-boosts-ukraines-leverage/
Теги:

Новости

Все новости