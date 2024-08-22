Украина на осень готовит переговоры с РФ: какие вопросы хочет обсудить

Этой осенью украинские власти готовят основу для возможных переговоров с Россией, включающих три ключевых вопроса, сообщает издание Kyiv Independent, ссылаясь на источник, "близкий к Зеленскому".

Переговоры Украины и РФ

Согласно информации этого источника, Украина якобы стремится начать диалог с Россией, сосредоточившись на трех главных пунктах, а именно: обмен пленными по принципу "всех на всех", продовольственная и ядерная безопасность.

Kyiv Independent отмечает, что недавние события, в частности, вторжение в Курскую область, усилили позиции Украины, что дает ей возможность диктовать свои условия.

Издание отмечает, что важным элементом в контексте возможных переговоров является запланированный на 23 августа визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев. 21 августа Моди заявил, что во время этого визита "поделится своим видением" о мирном урегулировании конфликта между Украиной и Россией.

В материале говорится, что интерес Индии к посредничеству между Украиной и Россией возник на фоне критики со стороны Запада после визита Моди в Москву 8 июля, когда российский ракетный удар унес жизни по меньшей мере 41 гражданской в Украине, в частности поразив детскую больницу в Киеве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, для укрепления отношений с Вашингтоном и Москвой. Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, он не намерен выступать посредником по прекращению войны РФ в Украине. В то же время, по информации издания, Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.



