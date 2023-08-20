Украина на границе с Беларусью усилила разведку и готова перебросить больше оружия: какая причина

На границе с Беларусью на Волынском направлении увеличено количество постов и усилено разведку. По словам командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, продолжаются меры по укреплению, охране и обороне государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Командования ООС .

Украина усилила разведку возле Беларуси (фото из открытых источников)

"В настоящее время увеличено количество личного состава пограничников. Также развивается система оборонных рубежей и позиций", — говорится в сообщении.

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Также в сообщении говорится, что в случае угрозы на границе увеличат и количество войск

По словам Наева, ситуация на границе с Беларусью — "стабильная и контролируемая".

"В случае роста уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так и живой силы", — сообщил Наев.

К Силам обороны в режиме онлайн сразу попадает информация обо всех, кто находится по другую сторону границы.

"Я нахожусь в активном общении с командующим оперативным командованием Вооруженных Сил Республики Польша генералом Томашем Пиатровски. Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", — сообщил Наев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия планировала теракты в Польше . Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) разоблачило российскую шпионскую сеть, которая следила за важными объектами инфраструктуры и готовила теракт с подрывом путей поставки оружия в Украину. В начале 2023 г. в Польше появились странные предложения работы. Главная цель задач – расклеивание пророссийских плакатов и наклеек. Однако впоследствии анонимный работодатель требовал выполнять все более сложные задачи.