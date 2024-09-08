Украина может стать разменной монетой в битве за влияние на ЕС и Австралию

Все выглядит так, что ближе к новому году будет три мирных плана по прекращению войны в Украине, отмечает политолог Вадим Денисенко. По его словам, это мирный план США, суть которого, по информации Foreign Affairs, сводятся к тому, что нужно как-то заморозить конфликт, не дать возможности его повторить и ждать смерти Путина. Кроме того, будет украинский мирный план и план Китая.

США и Китай

"Игра Китая, как я это понимаю, состоит в следующем: 1. оформить полное лидерство в БРИКС. 2. Зайти в ряд стран ЕС (не только в Венгрию), чтобы создать серьезный плацдарм для дальнейшего своего присутствия в Европе. Именно в этом контексте, между прочим, нужно смотреть на принуждение Лукашенко к нормализации отношений Беларуси с соседями. 3. Китай попытается сыграть в игру, где именно они могут гарантировать, что Путин не сойдет с ума окончательно после заморозки конфликта", — заявил Денисенко.

По его словам, когда речь идет о БРИКСе, надо понимать, что он не является жестким союзом по типу НАТО, это очень разрозненный союз разных государств, которые в основном никогда не вступят в военные альянсы.

"Хотя теоретически могут попытаться договориться об отсутствии военных конфликтов между членами этого союза (хотя пример холодной войны показывает, что войны между социалистическими странами возможны). Проще говоря, мы должны перестать инфантильно смотреть на это образование", — подчеркнул эксперт.

При этом Денисенко подчеркнул, что во всей этой модели пока не ясно, как себя поведут США по отношению к Китаю. Потому что сейчас главная битва мира – это не война Украины, а битва за ЕС и Австралию. И мирный план по Украине – это часть этого великого сражения.

"В частности, хочу обратить внимание на то, что Польша хочет стать одновременно главным хабом Китая и США в Центрально-Восточной Европе (возвращаемся к нашему инфантильному представлению о мире). И мы должны на это активно обращать внимание, потому что после завершения войны мы имеем все шансы оказаться в условной зависимости от решений Варшавы", — добавил политолог.

При этом он называет маловероятным, что переговоры по завершению войны в Украине пройдут до президентских выборов в США.

"Но повторюсь, все решения главные игроки будут принимать не столько исходя из ситуации в Украине, сколько из перспектив большой битвы за ЕС и Австралию. И это главный (кроме военного, конечно) вызов для нас", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Зеленский хотел бы завершить войну уже этой осенью.



