«Украина может создать ядерную бомбу»: что говорят в МИДе

Украина может сделать свою ядерную бомбу, если США сократят военную помощь. Об этом пишет The Times.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что это неправда.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг такую информацию и заявил, что Украина четко придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия – не владеет, не разрабатывает и не планирует создавать ядерное оружие.

"Мы открыты для мониторинга МАГАТЭ, и это исключает возможность использования ядерных материалов в военных целях", – отметил он в сообщении в соцсети Х.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украина может разработать ядерную бомбу, если Трамп прекратит военную помощь

Украина может разработать элементарную ядерную бомбу с использованием плутония, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США. Создание бомбы длилось бы несколько месяцев.

Об этом пишет британское издание The Times, ссылаясь на аналитическую записку, подготовленную для Министерства обороны Украины. Бомба была бы похожа на Fat Man — сброшенную на японский город Нагасаки в 1945 году во время Второй мировой войны.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей и 80 лет спустя", — цитирует издание документ для Минобороны.

По аналитической записке, в Украине нет возможностей для строительства и эксплуатации крупных объектов, необходимых для обогащения урана. Поэтому она могла использовать плутоний из отработанных топливных стержней — из 9 украинских ядерных реакторов. Вес плутония из реакторов АЭС, доступный Украине, оценивается в 7 тонн. Количество материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн. Это примерно одна десятая от мощности атомной бомбы, задействованной над Нагасаки.

"Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты. Точная мощность ядерного оружия была бы непредсказуема, поскольку она использовала бы различные изотопы плутония", – сказал автор отчета Алексей Ижак, руководитель отдела Национального института стратегических исследований Украины