Украина может создать ядерное оружие: что для этого нужно

Бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и экс-руководитель Секретариата Виктора Ющенко Олег Рыбачук считает, что в случае уменьшения или отсутствия помощи от Запада, Украина может создать ядерное оружие. По его словам, у Украины для этого есть все необходимые ресурсы.



Украина может создать ядерное оружие. Фото из открытых источников

Олег Рыбачук в интервью "Еспресо" заявил, что западные эксперты считают возможным создание Украиной ядерного оружия.

"Украина по сравнению с любой другой страной стоит ближе всего к способности выработать собственное оружие – это и наличие человеческого персонала, это и технологии, и запасы урана. И это впервые заявили серьезные международные эксперты", – сказал Рыбачук.

По его словам, возможность создать ядерное оружие может стать фактором давления Украины, которое будет способствовать более быстрому изменению позиций США относительно помощи Украине. Рыбачук указывает, что в случае, если Запад и НАТО не будут выполнять свои обязательства, Украина будет увеличивать производство собственного оружия, в том числе и ядерного.

"Скорее всего, мы можем технически и реально приступить к производству собственного ядерного оружия, чем-то напоминая Израиль, который сказал, что у Израиля ядерного оружия нет, но если надо будет, то мы нанесем соответствующий ядерный удар по агрессорам", — считает Рыбачук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские исследователи обнаружили секретную базу РФ с ядерными ракетами "Буревестник", которые также называют "летучим Чернобылем".

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.