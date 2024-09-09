Украина может создать ядерное оружие: что для этого нужно

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Slava Kot
Бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и экс-руководитель Секретариата Виктора Ющенко Олег Рыбачук считает, что в случае уменьшения или отсутствия помощи от Запада, Украина может создать ядерное оружие. По его словам, у Украины для этого есть все необходимые ресурсы.
Украина может создать ядерное оружие. Фото из открытых источников
Олег Рыбачук в интервью "Еспресо" заявил, что западные эксперты считают возможным создание Украиной ядерного оружия.
По его словам, возможность создать ядерное оружие может стать фактором давления Украины, которое будет способствовать более быстрому изменению позиций США относительно помощи Украине. Рыбачук указывает, что в случае, если Запад и НАТО не будут выполнять свои обязательства, Украина будет увеличивать производство собственного оружия, в том числе и ядерного.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские исследователи обнаружили секретную базу РФ с ядерными ракетами "Буревестник", которые также называют "летучим Чернобылем".
Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.
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