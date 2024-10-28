Украина может разговаривать с РФ с позиции силы: что должна сделать

Руководитель офиса президента Андрей Ермак в интервью для итальянского издания Corriere della Sera заявил, что для начала переговоров с Россией ее войска должны отступить к позициям, которые они занимали до 24 февраля 2022 года. Политический эксперт Тарас Загородний в эфире Радио НВ оценил возможность такого развития событий и рассказал, как Украина может заставить Россию пойти на этот шаг.

План победы

Загородний сравнил современную ситуацию с Первой мировой войной, когда Германия, хоть и оккупировала часть Франции, была вынуждена отступить из-за внутренних проблем. Он отметил, что подобный подход может быть успешным и в Украине путем перенесения войны на российскую территорию, создавая там хаос.

В Украине появились такие возможности как раз этой зимой, потому что в прошлом году это было невозможно. Только в начале этого года Украина начала бомбить российские НПЗ. Помните, тогда еще начались крики, стоны на Западе, что это, оказывается, гражданская инфраструктура. Даже Ллойд Остин об этом открыто говорил. Но Украина системно продолжает уничтожать эту инфраструктуру", – отметил Загородний.

Эксперт добавил, что Украина имеет возможность организовывать масштабные атаки на стратегически важные объекты, в частности в Москве и области, что в условиях холодной зимы может повлечь за собой перебои с электро- и газоснабжением.

"Украина может организовать масштабные атаки, например, на Москву. Минус 20, вырубается электричество и газ, например в Москве и Московской области. Я думаю, что многое интересное будет происходить", — говорит Загородний.

Также он отметил, что с 1 января страны Балтии выходят из единого энергетического пространства в Россию, что может создать проблемы с электроснабжением в Ленинградской области. По словам Загороднего, последние обращения России в Азербайджан и Грузию с просьбой о поставках электроэнергии подтверждают эту угрозу. Летом атаки на энергосети в Краснодарском крае уже привели к повреждениям, а инцидент с турбиной на Ростовской АЭС, по некоторым источникам, лишь усугубил ситуацию.

Эксперт подытожил, что все эти факторы позволяют Украине занять более сильную позицию в переговорах с Россией, а создание ситуации хаоса у врага выгодно Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие территории в Украине хочет захватить Путин.



