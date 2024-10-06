Украина может приблизиться к членству в НАТО: СМИ выяснили, о чем будут говорить на "Рамштайне"

В ходе очередной встречи контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которая состоится при участии президента США Джо Байдена, будут обсуждаться шаги по приближению Украины к членству в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на комментарии западного дипломата.



Украина может получить конкретные шаги по членству в НАТО. Фото: NATO

Ожидается, что страны НАТО предложат Украине более четкие рекомендации по поводу будущего членства в Альянсе. Однако издание отмечает, что предложенные меры могут не полностью отвечать срочным потребностям Киева, что станет важным сигналом для украинской стороны.

Кроме того, украинские чиновники выражают обеспокоенность тем, что предстоящие президентские выборы в США могут повлиять на дальнейшую военную помощь от Вашингтона. Президент Владимир Зеленский и его команда активно работают над тем, чтобы убедить Джо Байдена поддержать план победы Украины, который мог стать важным элементом политического наследия действующего президента США. Однако Белый дом избегает решений, которые могли бы негативно отразиться на предвыборной кампании демократов.

The Washington Post также отмечает, что, хотя Киев официально не намерен уступать свои территории, в Украине растет поддержка идеи временных компромиссов, если это позволит обеспечить членство в НАТО или гарантии безопасности от союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил вариант, по которому Украина может стать членом НАТО, однако защита Альянса будет действовать не на все украинские территории.



Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который назвал следующую неделю, когда состоится "Рамштайн", исторической для окончания войны в Украине.