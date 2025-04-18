Украина может лишиться помощи Европы: какой план созрел у Кремля

Путинский режим пытается представить европейскую помощь Украине провокационной и заставить Европу сдерживаться от этой поддержки. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ISW указывают на то, что Кремль использует все более угрожающую риторику в отношении Европы, чтобы не дать поддержать Украину и защитить себя. Так спикер МИД России Мария Захарова 17 апреля предупредила, что Россия будет рассматривать любой ракетный удар немецкими ракетами Taurus по России как прямое участие Германии в войне в Украине.

Захарова также угрожала Эстонии, повторяя недавнюю угрозу главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что Польша и страны Балтии "первыми пострадают" в случае "агрессии НАТО" против России или Беларуси.

Аналитики отмечают, что Кремль неоднократно использовал подобные угрозы против западных государств, которые оказывают военную помощь Украине, чтобы повлиять на принятие решений Западом и сдержать помощь Киеву, включая почти идентичные угрозы против США относительно разрешения Украине ударить по России с ATACMS.

"Кремль, вероятно, стремится представить европейские усилия по усилению европейских и украинских оборонных возможностей как провокационные, чтобы подтолкнуть европейские страны к самоудержанию от предоставления Украине дополнительной военной поддержки и укрепления европейских оборонных возможностей", – отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкое издание Bild написало, что президент США Дональд Трамп отвергает сделку на $50 млрд по закупке Киевом американских систем ПВО, а также ракет к ним и не хочет поставлять Украине оружие даже за деньги. О чем говорит такая позиция главы Белого дома, особенно на фоне тупиковой позиции с переговорами и усилением обстрелов россиян по мирным гражданам Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



