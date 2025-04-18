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Украина может лишиться помощи Европы: какой план созрел у Кремля

В ISW отметили, что Кремль пытается подтолкнуть Европу самоустраниться от помощи Украине

сегодня, 07:55
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Кравцев Сергей

Путинский режим пытается представить европейскую помощь Украине провокационной и заставить Европу сдерживаться от этой поддержки. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны. 

Украина может лишиться помощи Европы: какой план созрел у Кремля

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ISW указывают на то, что Кремль использует все более угрожающую риторику в отношении Европы, чтобы не дать поддержать Украину и защитить себя. Так спикер МИД России Мария Захарова 17 апреля предупредила, что Россия будет рассматривать любой ракетный удар немецкими ракетами Taurus по России как прямое участие Германии в войне в Украине.

Захарова также угрожала Эстонии, повторяя недавнюю угрозу главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что Польша и страны Балтии "первыми пострадают" в случае "агрессии НАТО" против России или Беларуси.

Аналитики отмечают, что Кремль неоднократно использовал подобные угрозы против западных государств, которые оказывают военную помощь Украине, чтобы повлиять на принятие решений Западом и сдержать помощь Киеву, включая почти идентичные угрозы против США относительно разрешения Украине ударить по России с ATACMS.

"Кремль, вероятно, стремится представить европейские усилия по усилению европейских и украинских оборонных возможностей как провокационные, чтобы подтолкнуть европейские страны к самоудержанию от предоставления Украине дополнительной военной поддержки и укрепления европейских оборонных возможностей", – отмечают аналитики.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-17-2025
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