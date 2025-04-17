Без Patriot и ракет: о чем говорит решение Трампа, какие сценарии ждут Украину

Немецкое издание Bild написало, что президент США Дональд Трамп отвергает сделку на $50 млрд по закупке Киевом американских систем ПВО, а также ракет к ним и не хочет поставлять Украине оружие даже за деньги. О чем говорит такая позиция главы Белого дома, особенно на фоне тупиковой позиции с переговорами и усилением обстрелов россиян по мирным гражданам Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Нельзя дать Вашингтону повод откровенно вредить нам

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что Дональд Трамп в очередной раз показал, что он не является союзником и другом Украины. Он не скрывает своей антипатии к президенту Владимиру Зеленскому, а его слова о понимании мотивов Путина начать агрессию против нас, говорят о том, что президент США считает войну России против Украины справедливой и обоснованной.

"Он (Дональд Трамп – ред.) говорит о мире, но имеет ввиду мир на условиях России. Украина для Трампа – лишь разменная монета на геополитических торгах с Москвой. Поэтому Киеву не стоит ждать ничего хорошего от Вашингтона, пока в Белом доме находится Трамп. Нужно просто принять за точку отсчета, что в ближайший год США будут играть на стороне России, соответственно, все расчеты войны нужно делать с учетом этого фактора", – высказался Сергей Гармаш.

Он добавляет, при этом нужно всячески избегать прямого конфликта с Трампом. Худой мир лучше хорошей войны.

"Нельзя дать Вашингтону повод откровенно вредить нам. Одно дело не поддерживать нас, а другое – помогать нашему врагу. Для Трампа нет моральных границ, он может пойти и на это. Поэтому, наша задача – тянуть время, демонстрировать лояльность и работать с политическими кругами и общественным мнением США. Через год, там промежуточные выборы и политическая ситуация может измениться. Параллельно нужно работать над диверсификацией зависимостей от США. Трампу удалось реализовать мечту Путина, разрушив гегемонию Америки и сделав мир многополярным. Для нас это шанс на выживание и без поддержки Вашингтона", – прокомментировал Сергей Гармаш.

Помощь Украине может просто не входить в планы Трампа

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский разделил свой ответ на три части.

"Первая часть моего мнения состоит в том, что Дональд Трамп по мировоззрению, являясь бизнесменом, подходит к решению сложных политических вопросов очень решительно, но очень поверхностно и просто. Поэтому и политика Белого дома во главе с Трампом чрезвычайно непоследовательна. Поэтому одной из банальных, но, тем не менее, всеобъемлющих причин такого решения является непоследовательная политика Белого дома, которая демонстрируется во всех вопросах, не только украинских, с момента прихода к власти Трампа. Сегодня может быть принято одно решение, а через два дня оно уже может быть изменено на диаметрально противоположное. И логично объяснить системными процессами, почему так происходит и почему политика мирового гегемона США настолько непоследовательна – довольно сложно. Это просто нужно принять. Потому что это один из управленческих способов, которых раньше мы не видели в топовых государствах мира и, в частности, в США. Но, какие есть характерной чертой и присущи политике Трампа. Так что ждем дальнейших объяснений или отказа от данной позиции", – отметил эксперт.

Владислав Дзивидзинский продолжает, второй подход может заключаться в том, что Трамп очень громко объявил, что он сможет закончить войну сначала за 24 часа, потом через неделю, затем через месяц и дальше сделал вторую часть своего заявления о том, что и один, и другой Владимиры – Зеленский и Путин нормальные парни и они, между собой, мол договорятся.

"Допускаю, что поставки систем Patriot в Украину будут расценены Путиным, как военная поддержка Украины и даст какое-то теоретическое оправдание обстрелам, которые сейчас продолжаются накануне обещанных мирных переговоров. Возможно, чтобы не давать никаких оснований Путину оправдывать свое издевательство над мирным населением и свои обстрелы Украины Трамп и приостанавливает какую-либо военную помощь. Но опять же это исключительно в рамках этой логики", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, третье предположение состоит в том, что вполне возможно, что Трамп настолько омрачен желанием сотрудничества и экономической выгоды от будущего сотрудничества с РФ, что сейчас вполне может пожертвовать поддержкой Украины как стратегического партнера. Руководствуясь такой логикой, Трамп хочет достичь временного перемирия и разблокировать большую часть торговых отношений, которая позволит больше зарабатывать России и США и снизит финансовое, торговое и все другие материальные виды напряжения, которые есть в регионе с начала полномасштабного вторжения РФ и санкций в ответ на такие действия.

Также эксперт предположил, что в мыслях и планах Трампа может быть распределение мира на троих – между США, Китаем и Россией.

"В таком случае, помощь Украине сюда точно не вписывается. Подводя итог, следует признать, что США из союзника, роль которого абсолютно определяющая, потому что мы полагались на эту поддержку, мы купили и получили именно систему Patriot. Ракеты к этой системе ПВО производятся только в США, а использовать мы их не можем, потому что партнер нас подводит и делает это настолько в неправильный и сложный для нас момент, что это превращается из партнерства во вред на уровне врага. И это следует признать. И об этом следует говорить. И это возмущает больше всего. Но я предполагаю два самых вероятных сценария. Первый – Трамп изменит свою политику под общим давлением, включая даже внутриамериканское давление, давление других ветвей власти, населения, экспертов и его окружение. И мы увидим совсем скоро другую позицию. А второй сценарий – это станет уроком для всех, и в мире произойдет переориентация. Большинство стран мира, в том числе Украина, не будут хотеть в будущем зависеть от воли США, от их вооружения и от того, что в главе нынешнего президента Соединенных Штатов Трампа", – резюмировал Владислав Дзивидзинский.

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