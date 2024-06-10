Украина мощно ударила по Крыму: в Генштабе рассказали детали атаки

В ночь на 10 июня украинские силы нанесли удар по российским ракетным комплексам во временно оккупированном Крыму. В Генштабе сообщили об уничтожении одной установки С-400 и двух комплексов ЗРК С-300.



ЗРК С-400. Фото из открытых источников

Генеральный штаб ВСУ в Facebook сообщил о мощном ударе украинских сил по территории оккупированного Крыма.

"Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также по двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории", — говорится в заявлении Генштаба.

Кроме того, после попаданий по российским зенитным ракетным комплексам, во всех трех районах произошла детонация боеприпасов к этим системам.

Также, в Генштабе указали, что ни одна из выпущенных ракет, нацеленных на военные объекты в Крыму, не была перехвачена "высокоэффективной" системой противовоздушной обороны россиян.

Как следствие, после удачной атаки украинских ракетчиков по российским ЗРК С-300 и С-400 в Крыму было зафиксировано прекращение работы радарных комплексов.

"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны, ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери. Продолжаем уничтожать врага! Продолжение следует... Слава Украине!" – подытожили в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные впервые нанесли удар по российскому истребителю пятого поколения Су-57 на территории РФ.

Также "Комментарии" писали о Байдене, который ответил на угрозы Путина по поводу отправки американского оружия в Украину и ударов по России.