Украина мощно ударила по Крыму: в Генштабе рассказали детали атаки

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Slava Kot
В ночь на 10 июня украинские силы нанесли удар по российским ракетным комплексам во временно оккупированном Крыму. В Генштабе сообщили об уничтожении одной установки С-400 и двух комплексов ЗРК С-300.
ЗРК С-400. Фото из открытых источников
Генеральный штаб ВСУ в Facebook сообщил о мощном ударе украинских сил по территории оккупированного Крыма.
Кроме того, после попаданий по российским зенитным ракетным комплексам, во всех трех районах произошла детонация боеприпасов к этим системам.
Также, в Генштабе указали, что ни одна из выпущенных ракет, нацеленных на военные объекты в Крыму, не была перехвачена "высокоэффективной" системой противовоздушной обороны россиян.
Как следствие, после удачной атаки украинских ракетчиков по российским ЗРК С-300 и С-400 в Крыму было зафиксировано прекращение работы радарных комплексов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные впервые нанесли удар по российскому истребителю пятого поколения Су-57 на территории РФ.
Также "Комментарии" писали о Байдене, который ответил на угрозы Путина по поводу отправки американского оружия в Украину и ударов по России.
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