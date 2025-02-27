Украина могла выиграть войну, но упустила шанс: что помешало

Украина не смогла сформулировать цель своего существования и изменить привычный образ жизни ради победы над Россией. Это помешало стране выиграть войну. Такое мнение выразил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передает портал "Комментарии".

Украина не смогла изменить себя ради победы над РФ, считает Кочетков. Фото: Генштаб ВСУ

Он отмечает, что спустя три года после начала полномасштабного вторжения в РФ считают, что, по большому счету, Россия проиграла войну. Но и Украина ее не выиграла, полагает Кочетков.

"Умные российские имперцы (есть там такой гибрид — людоед-интеллектуал) тоже подводят итоги. И они плачут, что Россия войну проиграла. Потому что Украина, которая является экзистенциальным отрицанием современной России, и поэтому ее нужно было полностью уничтожить, до сих пор существует", — пишет политтехнолог.

В России, по его оценке, признают также, что стране не удалось полноценно встать на путь восстановления советской империи, "которую боялись и с которой считались" в мире. А мирные переговоры уже начались — то есть, шанс упущен.

"Со своей стороны добавлю, что и Украина войну не выиграла, хотя имела такую ​​потенциальную возможность. Потому что даже кровавая война так и не заставила нас отказаться от привычного образа жизни, в котором отсутствуют цель существования Украины и инструменты ее достижения, где царят несправедливость, нечестность, непрофессионализм, и главное - все же деньги, а не Украина", — высказался Кочетков.

"Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет стремление президента США Дональда Трампа закончить войну как можно быстрее, но предсказывает проблемы из-за позиции российского правителя Владимира Путина.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", — сказал Зеленский 26 февраля.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.

Читайте также на "Комментариях" - начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

"Как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — пояснил он.

При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".