Украина могла потерять первого пилота F-16



















Информацию о гибели 30-летнего пилота Алексея Меся обнародовал городской голова Луцка Игорь Полищук. Впоследствии это подтвердила пресс-служба Луцкого городского совета. Однако позже обе записи о гибели пилота были удалены.



Пилоты F-16. Фото из открытых источников

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что лучанин Алексей Месь погиб 26 августа 2024 во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины. По словам городского головы, пилот проходил военную службу по контракту и был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы.

Впоследствии сообщение мэра Луцка было удалено, однако издание "Антикор" сохранило скриншот.





Ранее пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Национальной гвардии США информировала, что Месь проходил подготовку на истребителях в США. Кроме того, Алексей Месь был среди группы пилотов, прошедших обучение на истребителях F-16 в Дании. В одном из видео на официальном канале НАТО пилот с позывным "Мунфиш" рассказал, что по его ощущениям F-16 гораздо маневреннее советского МиГ-29, на котором он летал до сих пор.





Пока гибель пилота официально не подтверждена. Также неизвестно, мог ли быть потерян истребитель при выполнении боевого задания.



Первые истребители F-16 в Украину прибыли в июле 2024 года. Ожидается, что до конца года Украина получит 20 боевых самолетов, а в 2025 году несколькими партиями поступят оставшиеся около 80 истребителей F-16.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США изменили свою политику по отношению к истребителям F-16 в Украине.



Также "Комментарии" писали, что Россия обвинила Молдову в размещении украинских F-16. В Кишиневе ответили.