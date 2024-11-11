Украина могла бы получить от ЕС больше помощи: Боррель объяснил

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что членство Украины в Европейском Союзе может предусматривать предоставление гарантий безопасности подобных тем, которые представлены в пятой статье НАТО. Однако Боррель подчеркнул, что ЕС не является военным альянсом в противовес НАТО.

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель в интервью "Европейской правде" назвал выгоды Украине от членства в Европейском Союзе, в том числе по безопасности страны.

"В нашем договоре есть статьи, в которых говорится, что если один из членов подвергается агрессии, то другие должны оказать поддержку. Некоторые считают, что это эквивалент статьи 5 договора НАТО. Другие говорят, что это не такое уж очевидное сходство. Но никто не отрицает, что есть статья, которая требует от всех стран-членов проявлять солидарность, если на кого нападают", — объясняет Боррель.

Европейский политик подчеркнул, что, несмотря на то, что ЕС не военный альянс, это не означает отсутствия военной поддержки и предоставления гарантий безопасности. Вместе с тем Боррель указал, что в случае, если бы Украина была членом ЕС, то получила бы больше помощи от европейских стран.

"Мы демонстрировали солидарность с Украиной даже тогда, когда вы не были членом Европейского Союза. И было бы гораздо больше, будь вы членом", — считает Боррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского опровергают информацию о готовности Украины остановить боевые действия, чтобы получить гарантии безопасности от Запада.

Также "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский назвал план Украины, если Дональд Трамп откажет в помощи от Америки.