Украина меняет военную стратегию в борьбе с Россией

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Slava Kot
Украине удавалось избегать прямых продолжительных и изнуряющих столкновений с Россией, однако в битве за город на востоке страны это оказалось невозможным. Многомесячные бои вблизи Бахмута заставили украинское военное руководство изменить стратегию боя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.
Украинские военные и техника. Фото: из открытых источников
Украинская армия быстро перешла в контрнаступление в начале осени и постепенно освобождала оккупированные территории русскими солдатами. Такая тактика заставила бежать россиян из Херсона, город, который армия РФ оккупировала в начале вторжения. Однако бои вблизи Бахмута не могут повторить эту военную стратегию.
Военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли, которых цитирует NY Times считают, что даже изнурительные уличные бои с поражениями могут способствовать победам в будущем. Эксперты приводят пример Северодонецка и Лисичанская, которые оккупировали россияне после уличных боев по ВСУ, однако осенью их вернула Украина под свой контроль, ведь предыдущие бои истощили РФ.
Россия посылает огромное количество военных в Бахмут, несмотря на значительные потери, а для Украины город превратился в один из символов войны, который невозможно сдать. Роб Ли считает, что Украина, таким образом, изменила свою военную стратегию в этом городе.
Именно Бахмут посетил президент Украины, откуда взял сине-желтое знамя и увез его в Конгресс США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина попала в рейтинг самых опасных стран мира.
Также "Комментарии" писали о том, сколько танков Leopard 2 имеют страны НАТО.
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Обсуждения
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morrison
10 января 2023, 19:48
" Експерти наводять приклад Сєвєродонецька і Лисичанська, які окупували росіяни після вуличних боїв з ЗСУ, проте восени їх повернула Україна під свій контроль, адже попередні бої виснажили РФ." — хто из вас больше нюхает, эхсперды чы джорнализды? То 20-я общевойсковая армия русских за нас?