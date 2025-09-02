logo

Украина меняет тактику: как теперь будут готовить бойцов для войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина меняет тактику: как теперь будут готовить бойцов для войны

По информации СМИ, Украина теперь дольше держит солдат на учениях в Европе

2 сентября 2025, 15:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинское командование приняло решение продлить срок обучения военных в странах Запада, делая ставку на качество против численного превосходства российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Украина меняет тактику: как теперь будут готовить бойцов для войны

Подготовка военных. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что украинские новобранцы в Великобритании теперь проходят семинедельный курс подготовки в рамках операции "Интерфлекс" вместо пяти недель. Это решение Киева называют смелым шагом, делающим ставку на качество, а не количество.

Полковник Бордман, который руководит программой обучения под руководством Великобритании, заявил в интервью Business Insider, что удлинение курсов – это сознательный выбор. Украина могла бы настаивать на более короткой подготовке, чтобы быстрее отправлять больше солдат на фронт, но решила иначе.

"Оставляйте их дольше, сделайте их лучше", — так сформулировал позицию Киева Бордман.

По его словам, меньшее количество выпускников компенсируется значительно более высоким качеством: украинский новобранец базовой службы "намного лучше, чем российский призывник", который часто имеет лишь несколько дней подготовки.

Российская армия, по словам Бордмана, делает ставку на массовость, жертвуя жизнями тысяч плохо обученных солдат. Эту тактику на Западе уже окрестили "мясорубкой".

В новом отчете армии США говорится, что Москва "вернулась к советской форме на поле боя, выбирая количество вместо качества и жестокость вместо точности".

Украина же, по словам британского командира, демонстрирует противоположный подход: делает ставку на качество и эффективность, компенсируя численное преимущество противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ захватила лишь руины и поля: с чем просчитался Путин во время летнего наступления.




Источник: https://www.businessinsider.com/ukraine-made-own-western-training-longer-shows-focus-quality-mass-2025-8
