Украина лишает главного превосходства РФ в войне, но появилась другая проблема

Несмотря на то, что контрбатарейная стрельба в российско-украинской войне по-прежнему остается актуальной, во многих случаях гаубицы уже заменяются беспилотниками. И именно БПЛА выходят на первый план. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"FPV-дроны – и квадрокоптеры, и планеры – часто оказываются точнее и быстрее артиллерии. Качественный дрон – самый эффективный способ уничтожить артиллерийскую систему", — говорят военные.

На практике дрон может лететь медленнее снаряда со скоростью приблизительно 160 км/ч против 1000 км/ч у снаряда, но ему удается быстрее достигать цели, так как это не требует пристрелки и корректировки огня. FPV может лететь несколько минут, но попадать с первого раза. Артиллерия, в свою очередь, требует нескольких залпов, особенно если цель находится в движении.

Если орудие самоходное, оно может уйти еще до прибытия снаряда. Дрон же способен преследовать артиллерию и поразить ее даже в движении. С буксируемыми пушками сложнее – их нужно поражать по элементам: затвор, прицел, буксирующая машина.

"Главное – устойчивая видеосвязь. Без неё оператор не сможет точно навести дрон", — объясняет украинский военный. В этом, по его словам, помогают новые "файбер-дроны", которые не теряют связь даже в сложных условиях. После удара используется разведывательный дрон для подтверждения уничтожения".

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне в войне против Украины делают большую ставку именно на "шахеды", которые они уже способны запускать 400+, а то и по 500+ за ночь. Враг теперь начинает получать профиты от того, что вложил большие средства в технологии. Действительно ли вскоре увидим атаки роями дронов? Какая теперь тактика обстрелов у россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



