Украина использует тактику дистанционного минирования: как это работает

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Slava Kot
Украинские военные с помощью беспилотников минируют территорию, которую проверили россияне и таким образом вражеские силы подрываются на минах. Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескретнов объяснил, как Россия пытается адаптироваться к таким действиям и как украинские силы реагируют на это.
Украинский беспилотник. Фото из открытых источников
Сергей Бескретнов рассказал, как работает дистанционное минирование благодаря беспилотникам.
Россияне пытаются адаптироваться к дистанционному минированию и начинают выставлять пункты акустического контроля. Большие дроны, переносящие мины создают шум, который улавливают датчики акустического контроля россиян. Впоследствии эти места российские силы отмечают как место расположения мин.
Однако украинские силы также адаптируются к таким действиям армии РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне заявили об использовании Украиной "марсианских технологий". Российские специалисты разобрали украинские беспилотники и утверждают, что у них использованы материалы для космических миссий NASA на Марс и Луну.
Также "Комментарии" писали о польском генерале, призвавшем заминировать границу с Россией и Беларусью. По его словам, это поможет избежать войны с РФ.
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Ігор
сегодня, 14:29
Так, а ви робіть фіктивні шумові ефекти і нехай потім здогадуються де дрон просто пролетів, а де міну залишив.