Украина использует тактику дистанционного минирования: как это работает

Украинские военные с помощью беспилотников минируют территорию, которую проверили россияне и таким образом вражеские силы подрываются на минах. Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескретнов объяснил, как Россия пытается адаптироваться к таким действиям и как украинские силы реагируют на это.



Украинский беспилотник. Фото из открытых источников

Сергей Бескретнов рассказал, как работает дистанционное минирование благодаря беспилотникам.

"Очень эффективная техника, которую мы применяем — дистанционное минирование из БПЛА. Например, саперы противника проверили дорогу в 19.00, а через несколько часов мы уже сбросили туда мину, а через час на ней взрывается российская броня", — объясняет специалист.

Россияне пытаются адаптироваться к дистанционному минированию и начинают выставлять пункты акустического контроля. Большие дроны, переносящие мины создают шум, который улавливают датчики акустического контроля россиян. Впоследствии эти места российские силы отмечают как место расположения мин.

Однако украинские силы также адаптируются к таким действиям армии РФ.

"А мы, в свою очередь, выслеживаем посты контроля и делаем на них сбросы с Мавиков. Такая вот цепочка событий", — добавляет Сергей "Флэш".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне заявили об использовании Украиной "марсианских технологий". Российские специалисты разобрали украинские беспилотники и утверждают, что у них использованы материалы для космических миссий NASA на Марс и Луну.

Также "Комментарии" писали о польском генерале, призвавшем заминировать границу с Россией и Беларусью. По его словам, это поможет избежать войны с РФ.