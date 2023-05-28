Украина использует картонные дроны в войне с Россией

Австралийская компания Sypaq заявила, что после отправки в Украину своих картонных дронов, к ним стали поступать предложения и от других стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Janes.



Австралийские картонные беспилотники. Фото из открытых источников

В начале марта стало известно, что австралийская компания Sypaq начала производить картонные дроны для Украины, однако не указали их точное количество. Теперь компания частично проинформировала об этом.

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"Сотни БПЛА были проданы в Украине", – сказал главный инженер Sypaq Росс Осборн.

По его словам, картонные беспилотные аппараты, получившие название Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), привлекли к себе внимание стран Азиатско-тихоокеанского региона. Картонные дроны легко транспортировать, собирать, они могут выполнять разные задачи: переносить небольшие грузы, служить приманкой или расширять дальность радиосигнала. Особым преимуществом картонных беспилотников является их небольшая цена.

Точные характеристики летательного аппарата остаются неизвестными, однако они могут нести груз весом до пяти кг на расстояние до 120 км. Кроме того, австралийский картонный беспилотник PPDS может находиться в воздухе около 1-3 часов.

Генеральный директор Sypaq сообщил, что пока не может раскрыть информацию, какие именно страны выразили заинтересованность в картонных дронах компании.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что американская разведка узнала, сколько Россия получила иранских дронов.

Также "Комментарии" писали о том, что на территории России беспилотник сбросил три боеприпаса по админзданию пограничного управления ФСБ.