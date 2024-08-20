Украина и РФ вероятно ведут переговоры по 24 августа: что могут обещать друг другу

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан заявил в эфире ТСН, что Россия активно готовится к массированному ракетному удару по Украине. В частности, враг совершает тренировочные полеты на самолетах Ту-95, готовя к запуску до сотни ракет.

Ракетный удар

По словам Свитана, операции украинских Вооруженных сил в Курской области не повлияли на планы российской армии и не привели к развертыванию масштабных военных действий в этом направлении. Россия пытается сдержать украинские войска с помощью нерегулярных подразделений, таких как Рогвардия, частные охранные компании и срочники, что свидетельствует об отсутствии масштабной операции. Это больше похоже на пограничный конфликт, поскольку российские силы не были перемещены по другим направлениям, таким как восточный фронт, где они продолжают наступление на Покровск.

Свитан также отметил, что планы России по применению дальних ракетных средств остаются неизменными. Враг активно накапливает ракеты и уже имеет в запасе более тысячи единиц, что позволяет ему провести массированный удар. Однако ключевым вопросом остается выбор целей этого удара. Последние атаки в Киевскую область могут быть попыткой России выявить расположение украинских систем противовоздушной обороны, чтобы определить их слабые места.

Эксперт подчеркнул, что подготовка к атаке продолжается, но ее осуществление может зависеть от определенных договоренностей.

"Снятие угрозы на 24 августа – День независимости Украины по большим городам, по Киеву в частности, может зависеть от договоренностей, которые могут проводиться сегодня – по какому-то размену. Например, мы не подрываем вам Керченский мост на 24 число, а вы не бьете по Киеву. Я образно говорю. То есть, если не будет атаки 24 августа, то это значит, что сработали договоренности", — рассказал Роман Свитан.

Рассвет также посоветовал украинцам в больших городах по возможности выехать за их пределы на День Независимости, чтобы уменьшить риски. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности, особенно во время воздушных тревог, и посоветовал искать укрытие в подземных помещениях или на нулевых этажах зданий.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , что после операции в Курской области РФ может готовить по Украине большой ракетный удар.



