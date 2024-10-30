Украина и РФ ведут тайные переговоры: кто выступает посредником и о чем на них идет речь

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Кравцев Сергей
Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Financial Times", со ссылкой на информированные источники.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Источники FT отмечают, Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара. В публикации отмечается, что эти переговоры якобы были близки к соглашению в августе, но разорвались из-за операции Сил обороны в Курской области.
СМИ отмечает, что соглашение ознаменовало бы наиболее значительную деэскалацию войны с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года.
В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности России к более широким мирным переговорам.
По словам высокопоставленного украинского чиновника, Москва и Киев уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренностей, достигнутых их разведывательными службами.
FT отмечает, что с приближением зимы Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за масштабных российских ракетных ударов, которые уничтожили почти половину ее энергогенерирующих мощностей.
Журналистам стало известно от четырех украинских чиновников о том, что осенью прошлого года Киев и Москва заключили "молчаливое соглашение" о том, что не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга.
Также издание "Комментарии" сообщало – Шойгу рассказал, почему Путин передумал прекращать удары по энергетике Украины.
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