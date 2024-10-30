logo

BTC/USD

72447.12

ETH/USD

2643.03

LTC/USD

72.73

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина и РФ ведут тайные переговоры: кто выступает посредником и о чем на них идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина и РФ ведут тайные переговоры: кто выступает посредником и о чем на них идет речь

По информации источников FT, Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре

сегодня, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Financial Times", со ссылкой на информированные источники.

Украина и РФ ведут тайные переговоры: кто выступает посредником и о чем на них идет речь

Переговоры. Фото: из открытых источников

Источники FT отмечают, Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара. В публикации отмечается, что эти переговоры якобы были близки к соглашению в августе, но разорвались из-за операции Сил обороны в Курской области.

"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам", – говорится в материале.

СМИ отмечает, что соглашение ознаменовало бы наиболее значительную деэскалацию войны с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года.

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности России к более широким мирным переговорам.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Москва и Киев уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренностей, достигнутых их разведывательными службами.

FT отмечает, что с приближением зимы Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за масштабных российских ракетных ударов, которые уничтожили почти половину ее энергогенерирующих мощностей.

"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории...", – пишет FT.

Журналистам стало известно от четырех украинских чиновников о том, что осенью прошлого года Киев и Москва заключили "молчаливое соглашение" о том, что не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шойгу рассказал, почему Путин передумал прекращать удары по энергетике Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/69a57022-aeed-4bfe-8ada-b2ccd38f162a?fbclid=IwY2xjawGOQ-hleHRuA2FlbQIxMAABHQ8j0CD7_5wkLqd5o-Ga1YHskMGZalDZpR_yOJfv2332pCbOaTWb7k5KRQ_aem_FTIUxDAXAkpZpG5ZLiWJ4Q
Теги:

Новости

Все новости