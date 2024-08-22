Украина и РФ проведут мирные переговоры: какие условия будут выдвигать стороны

Кремлевский диктатор Владимир Путин планировал "прижать" Украину к переговорам, но ситуация в Курской области стала для него неожиданностью. Логика войны изменилась, и теперь Кремлю придется учитывать, что Россия лишилась контроля над частью своей территории, отметил в эфире Freedom политолог Владимир Фесенко.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Россия не планировала участвовать в Саммите мира, поскольку его принципы противоречат позициям Кремля. Эксперт напомнит, что Москва отказывается признавать эти саммиты из-за требований прекращения войны на основе устава ООН и уважения международного права.

Хотя, говорит Фесенко, Москва и не против мирных переговоров, она пытается вести их на собственных условиях, предусматривающих контроль над процессом и уступки со стороны Украины. Однако Киев готов только к равноправным переговорам, а не к выполнению ультиматумов Кремля. Следовательно, когда в России заявляют об отсутствии мирных переговоров, речь идет о тех, которые были бы выгодны только Москве, на которые бы Украина не согласилась, подчеркнул политолог.

Кремль, говорит Фесенко, надеялся, что Украина выполнит его требования: сократит армию, откажется от членства в НАТО и признает оккупацию своих территорий Россией. Но такие условия для Украины неприемлемы, и теперь ясно, что эта стратегия провалилась. Со временем Кремль вынужден будет согласиться на переговоры с Киевом, но уже не на собственных условиях, убежден эксперт.

Фесенко также отметил, что Путин, возможно, рассчитывал дождаться результатов президентских выборов в США, прежде чем начать переговоры. Однако неожиданные события в Курской области изменили ход войны и теперь России приходится не наступать, а защищаться. Утрата контроля над частью территории заставляет Кремль переосмыслить ситуацию, считает эксперт.

“Через некоторое время, думаю, Кремль вынужден будет обсуждать эту проблему на предстоящих переговорах. Их сейчас действительно нет. Но об этом много говорили. И в Москве, и в разных столицах мира: от Пекина до Вашингтона. Теперь ситуация будет развиваться совсем по-другому. Не так, как планировали в Кремле. Поэтому к мирным переговорам придется возвратиться. Но они будут точно проходить не по сценарию Москвы”, — подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сможет ли Украина заставить РФ вернуться к границам 1991 года.



