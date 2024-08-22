Украина и РФ проведут мирные переговоры: какие условия будут выдвигать стороны

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин планировал "прижать" Украину к переговорам, но ситуация в Курской области стала для него неожиданностью. Логика войны изменилась, и теперь Кремлю придется учитывать, что Россия лишилась контроля над частью своей территории, отметил в эфире Freedom политолог Владимир Фесенко.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, Россия не планировала участвовать в Саммите мира, поскольку его принципы противоречат позициям Кремля. Эксперт напомнит, что Москва отказывается признавать эти саммиты из-за требований прекращения войны на основе устава ООН и уважения международного права.
Хотя, говорит Фесенко, Москва и не против мирных переговоров, она пытается вести их на собственных условиях, предусматривающих контроль над процессом и уступки со стороны Украины. Однако Киев готов только к равноправным переговорам, а не к выполнению ультиматумов Кремля. Следовательно, когда в России заявляют об отсутствии мирных переговоров, речь идет о тех, которые были бы выгодны только Москве, на которые бы Украина не согласилась, подчеркнул политолог.
Кремль, говорит Фесенко, надеялся, что Украина выполнит его требования: сократит армию, откажется от членства в НАТО и признает оккупацию своих территорий Россией. Но такие условия для Украины неприемлемы, и теперь ясно, что эта стратегия провалилась. Со временем Кремль вынужден будет согласиться на переговоры с Киевом, но уже не на собственных условиях, убежден эксперт.
Фесенко также отметил, что Путин, возможно, рассчитывал дождаться результатов президентских выборов в США, прежде чем начать переговоры. Однако неожиданные события в Курской области изменили ход войны и теперь России приходится не наступать, а защищаться. Утрата контроля над частью территории заставляет Кремль переосмыслить ситуацию, считает эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сможет ли Украина заставить РФ вернуться к границам 1991 года.
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