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Украина и РФ приближаются к тупику: в Пентагоне сделали настораживающее заявление

В Пентагоне считают, что Украина и РФ пока не способны масштабно наступать

сегодня, 10:25
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Кравцев Сергей

Для проведения масштабных наступательных операций Украине и России не хватает необходимого количества военных ресурсов. В США считают, что обе стороны могут "вот-вот" зайти в "тупик". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале агентства "Bloomberg", которое приводит отчет Пентагона.

Украина и РФ приближаются к тупику: в Пентагоне сделали настораживающее заявление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценкам Пентагона, Украина продолжает ощущать нехватку боеприпасов, необходимых для противодействия российским атакам даже после того, как Конгресс США разблокировал новую военную помощь для нее в апреле.

Отмечается, что украинские силы остаются боеспособными, однако не смогут начать широкомасштабное контрнаступление. В США предполагают, что такая ситуация будет наблюдаться, по крайней мере, еще полгода.

Пентагон сообщает, что Россия со своей стороны избрала стратегию истощения, однако не имеет достаточно сил для глубокого продвижения на украинскую территорию. Это подтверждают слова бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, также прогнозирующего, что "конфликт может зайти в тупик".

Отчет также отмечает успехи Украины в использовании предоставленных США ракетных систем ATACMS, попавших в несколько ключевых российских военных объектов, в том числе в Севастополе и Крыму. В ответ Россия пытается усилить противовоздушную оборону в регионе своей системой С-500, однако она не продемонстрировала полную боеспособность и значительные успехи, особенно на территории оккупированного полуострова.

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