Украина и РФ могут оказаться в ловушке: какая вероятность внезапного завершения войны

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сценарий, по которому может пойти российско-украинская война в дальнейшем не знает никто, но ряд экспертов пытаются спрогнозировать самые вероятные события. Какие проблемы могут возникнуть у Украины и РФ? И может ли, вопреки неутешительным прогнозам, война закончится внезапно? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Магистр политологии и автор материалов на тему обороны Майкл Пек в своей статье для "Businessinsider" отмечает, что как Украина, так и Россия могут оказаться в ловушке.
По его словам, скорее всего Украина и Россия весь следующий год будут проводить мобилизацию, закупать новые виды вооружения, усиливать конфликт. Вот только две стороны столкнуться с острой проблемой дефицита опытных офицеров, которые способны эффективно управлять войсками непосредственно на поле боя. Это будет приводить к еще большему количеству потерь, как в живой силе, так и технике.
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что он бы не исключат сценарий внезапного завершения войны в Украине. Хоть и сегодня это кажется маловероятным.
Например, говорит эксперт, в России продолжается мобилизация, но однажды может произойти такая ситуация, что набирать так называемых добровольцев будет уже невозможно. В то же время он добавляет, что тюрьмы российское военное командование, конечно, выгребет все, это понятно, но теоретически такой сценарий возможен.
Читайте также на портале "Комментарии" — военный и внешнеполитический фронт: где самая сложная ситуация и что может измениться.
Обсуждения
Новости