Украина и РФ могут оказаться в ловушке: какая вероятность внезапного завершения войны

Сценарий, по которому может пойти российско-украинская война в дальнейшем не знает никто, но ряд экспертов пытаются спрогнозировать самые вероятные события. Какие проблемы могут возникнуть у Украины и РФ? И может ли, вопреки неутешительным прогнозам, война закончится внезапно? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

И Россия, и Украина могут оказаться в ловушке замкнутого круга

Магистр политологии и автор материалов на тему обороны Майкл Пек в своей статье для "Businessinsider" отмечает, что как Украина, так и Россия могут оказаться в ловушке.

"И Россия, и Украина могут оказаться в ловушке замкнутого круга, где отсутствие офицеров приводит к менее эффективному руководству и контролю, что затрудняет операции на поле боя и приводит к увеличению потерь. Это, в свою очередь, приводит к привлечению еще больше неопытных офицеров и солдат", — считает эксперт.

По его словам, скорее всего Украина и Россия весь следующий год будут проводить мобилизацию, закупать новые виды вооружения, усиливать конфликт. Вот только две стороны столкнуться с острой проблемой дефицита опытных офицеров, которые способны эффективно управлять войсками непосредственно на поле боя. Это будет приводить к еще большему количеству потерь, как в живой силе, так и технике.

Сценарий внезапного окончания войны не стоит исключать

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что он бы не исключат сценарий внезапного завершения войны в Украине. Хоть и сегодня это кажется маловероятным.

Например, говорит эксперт, в России продолжается мобилизация, но однажды может произойти такая ситуация, что набирать так называемых добровольцев будет уже невозможно. В то же время он добавляет, что тюрьмы российское военное командование, конечно, выгребет все, это понятно, но теоретически такой сценарий возможен.

"Второй момент – вследствие того, что потери России будут расти и российские крепостные, которых бросают в бой, будут недовольны своими командирами, в какой-то момент они не испугаются отрядов кадыровцев или кадыровцы пойдут решать свои проблемы, кому в Чечне учить язык, как Кадыров анонсировал, и просто эти мобилизованные повернут оружие против своих командиров. Может быть такой сценарий? Может", – допускает Александр Мусиенко.

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