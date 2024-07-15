Украина и РФ активно готовятся к переговорам: будут ли они успешными

Для завершения войны между Украиной и Россией будет предпринята попытка дипломатического урегулирования, и обе стороны сейчас готовятся к переговорам, заявил в интервью Kyiv Post руководитель Восточной программы Польского института международных отношений доктор Даниэль Шелиговский.

Переговоры Украины и РФ

"Сейчас мы накануне переговоров – и Украина, и Россия готовятся к ним. В основном это связано с предстоящими президентскими выборами в США. Обе стороны создают международные коалиции, поддерживающие их видение прекращения войны", — заявил он.

По его словам, в ближайшее время каждая из сторон будет оценивать свои силы и попытаться укрепить собственную позицию. После этого они будут ждать результатов выборов в США. Эксперт считает, что и Киев, и Москва понимают, что после выборов в США на них будут оказывать давление с целью инициирования мирных переговоров.

Эксперт убежден, что обе стороны ожидают, что в случае победы Дональда Трампа он попытается усадить их за стол переговоров. Потому каждая из сторон уже сейчас демонстрирует американским республиканцам свою готовность к переговорам и представляет поддерживаемый международным сообществом план прекращения войны, добавил аналитик.

В то же время эксперт считает, что Россия не заинтересована в переговорах и только создает видимость готовности к ним. Однако этой видимости может быть достаточно, чтобы Трамп поверил в возможность диалога с россиянами.

"Проблема в том, что всякий раз, когда мы садимся с Россией за стол переговоров, Россия преследует максималистские цели, а Запад начинает с уступок и самоограничений. Это явно ставит Запад и Украину в более слабое положение, поскольку изначально дает России преимущество". , – считает Шелиговский.

Эксперт сомневается в возможности дипломатического разрешения конфликта на данный момент. Дело в том, говорит он, что вопрос носит структурный характер — обе стороны заявляют конституционные права на одну и ту же территорию, что делает практический компромисс труднодоступным. Впрочем, добавляет эксперт, теоретически можно было бы рассмотреть возможность совместного контроля над территорией, но никто не готов открыть ящик Пандоры и согласиться на силовую смену границ в Европе, поскольку это взорвало бы всю международную систему, включая ООН.

По мнению эксперта, даже если мирные переговоры состоятся, они не приведут к концу войны.

"На мой взгляд, наиболее вероятным сценарием на данный момент является де-факто замороженный конфликт без мирного соглашения. Смею утверждать, что такой сценарий лучше для Украины, чем замороженная война с формальным дипломатическим решением, которое потребует от Украины уступок. Опыт Минских соглашений показывает, что они связали руки украинцам, но не россиянам", – отмечает Шелиговский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель Кремля недавно заявил, что Россия не видит предпосылок для проведения переговоров с Украиной.



