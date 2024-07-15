Украина и РФ активно готовятся к переговорам: будут ли они успешными

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Ткачик Олеся
Для завершения войны между Украиной и Россией будет предпринята попытка дипломатического урегулирования, и обе стороны сейчас готовятся к переговорам, заявил в интервью Kyiv Post руководитель Восточной программы Польского института международных отношений доктор Даниэль Шелиговский.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, в ближайшее время каждая из сторон будет оценивать свои силы и попытаться укрепить собственную позицию. После этого они будут ждать результатов выборов в США. Эксперт считает, что и Киев, и Москва понимают, что после выборов в США на них будут оказывать давление с целью инициирования мирных переговоров.
Эксперт убежден, что обе стороны ожидают, что в случае победы Дональда Трампа он попытается усадить их за стол переговоров. Потому каждая из сторон уже сейчас демонстрирует американским республиканцам свою готовность к переговорам и представляет поддерживаемый международным сообществом план прекращения войны, добавил аналитик.
В то же время эксперт считает, что Россия не заинтересована в переговорах и только создает видимость готовности к ним. Однако этой видимости может быть достаточно, чтобы Трамп поверил в возможность диалога с россиянами.
Эксперт сомневается в возможности дипломатического разрешения конфликта на данный момент. Дело в том, говорит он, что вопрос носит структурный характер — обе стороны заявляют конституционные права на одну и ту же территорию, что делает практический компромисс труднодоступным. Впрочем, добавляет эксперт, теоретически можно было бы рассмотреть возможность совместного контроля над территорией, но никто не готов открыть ящик Пандоры и согласиться на силовую смену границ в Европе, поскольку это взорвало бы всю международную систему, включая ООН.
По мнению эксперта, даже если мирные переговоры состоятся, они не приведут к концу войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель Кремля недавно заявил, что Россия не видит предпосылок для проведения переговоров с Украиной.
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