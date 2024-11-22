Украина и НАТО соберутся на экстренное заседание: какая причина

Украина созывает экстренное заседание с НАТО на следующей неделе. Участники обсудят применение Россией новой баллистической ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "AFP".

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

СМИ со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что заседание Совета Украина-НАТО состоится во вторник, 26 ноября, на уровне послов.

По словам собеседников AFP, заседание созвала Украина после удара новой баллистической ракетой РФ по городу Днепр.

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 ноября Россия нанесла удар баллистической ракетой по Днепру. Вечером российский диктатор Владимир Путин в специальном обращении заявил, что Россия атаковала Украину экспериментальной ракетой средней дальности. В НАТО отреагировали на заявления Путина и назвали это очередным примером нападения России на украинские города.

Представитель НАТО Фара Дахлалла заявила, что новая баллистическая ракета РФ не изменит ход войны и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины.

"Россия запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности против Украины. Это еще один пример российских атак на украинские города. Россия пытается терроризировать мирное население в Украине и запугать поддерживающих ее", — заявила Дахлалла.

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