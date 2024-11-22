Украина и НАТО соберутся на экстренное заседание: какая причина

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Кравцев Сергей
Украина созывает экстренное заседание с НАТО на следующей неделе. Участники обсудят применение Россией новой баллистической ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "AFP".
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
СМИ со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что заседание Совета Украина-НАТО состоится во вторник, 26 ноября, на уровне послов.
По словам собеседников AFP, заседание созвала Украина после удара новой баллистической ракетой РФ по городу Днепр.
Читайте также на портале "Комментарии" — 21 ноября Россия нанесла удар баллистической ракетой по Днепру. Вечером российский диктатор Владимир Путин в специальном обращении заявил, что Россия атаковала Украину экспериментальной ракетой средней дальности. В НАТО отреагировали на заявления Путина и назвали это очередным примером нападения России на украинские города.
Представитель НАТО Фара Дахлалла заявила, что новая баллистическая ракета РФ не изменит ход войны и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины.
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Ранее "Комментарии" писали – стало известно, по какому городу РФ может нанести следующий удар межконтинентальной ракетой.
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