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Стало известно, по какому городу РФ может нанести следующий удар межконтинентальной ракетой

По информации CNN, сразу после Днепра Кремль может сделать своей мишенью Киев, ударив по столице межконтинентальной ракетой

сегодня, 14:28 comments1879
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой, чтобы заставить Украину отказаться от дальнейших ударов дальнобойным оружием по территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью CNN заявил отставной генерал-майор США Марк Маккарли.

Стало известно, по какому городу РФ может нанести следующий удар межконтинентальной ракетой

Удар межконтинентальной ракетой. Фото из открытых источников

Военный отметил, что так путинский режим хочет показать Украине, что она в следующий раз может нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой и по Киеву. 

"Можно сказать, что Россия первой выстрелила по Днепру, как заявление, предполагающее, что если Украина не откажется от использования, скажем, недавно поставленных США ATACMS и Storm Shadow из Великобритании, то Россия применит ту же самую межконтинентальную баллистическую ракету большей дальности и ударит по Киеву", — рассказал Маккарли журналистам.

Генерал-майор США в отставке поделился, что сегодня утром был в Киеве и слышал, как в столице была объявлена воздушная тревога. Он подчеркнул, что люди были напуганы тем, что город могут атаковать межконтинентальной баллистической ракетой.

"Сирены в конце концов прекратились, но все равно был наплыв людей в подвалы и на бетонные парковки, потому что это просто создает огромный страх. И это то, чего хотели русские, страх среди тех, кто живет и выживает", – заявил Марк Маккарли.

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