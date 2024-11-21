Стало известно, по какому городу РФ может нанести следующий удар межконтинентальной ракетой

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой, чтобы заставить Украину отказаться от дальнейших ударов дальнобойным оружием по территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью CNN заявил отставной генерал-майор США Марк Маккарли.
Удар межконтинентальной ракетой. Фото из открытых источников
Военный отметил, что так путинский режим хочет показать Украине, что она в следующий раз может нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой и по Киеву.
Генерал-майор США в отставке поделился, что сегодня утром был в Киеве и слышал, как в столице была объявлена воздушная тревога. Он подчеркнул, что люди были напуганы тем, что город могут атаковать межконтинентальной баллистической ракетой.
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