Украина и Европа назвали США свое условие, если от Киева потребуют вывести войска из Донбасса

Кравцев Сергей
Украина вместе представители ряда европейских стран на встрече на уровне советников по нацбезопасности 9 августа представили США свой план, который должен стать фундаментом для будущих переговоров с Россией о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на двух информированных европейских чиновников.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Предложение было представлено в субботу на встрече на уровне советников по национальной безопасности. С американской стороны в ней участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и посланники президента Стив Уиткофф и Кит Келлог.
Предложение Киева и союзников предусматривает обязательное прекращение огня перед любыми другими шагами, а также любой "обмен территориями" только на взаимной основе – то есть, если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других, пишет WSJ.
Дополнительно этот план предусматривает, что любые территориальные уступки Киева должны быть подкреплены железными гарантиями безопасности – в частности, потенциальным членством Украины в НАТО, говорится в материале.
Основная задача плана, говорят источники WSJ, заключается в том, чтобы Европа с Украиной установили общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.
Европейские представители сказали американским чиновникам, что будущее Украины не может обсуждаться без Украины и что Европа будет продолжать предоставлять Украине оружие и средства независимо от позиции США, сообщил WSJ один из источников.
