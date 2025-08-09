Украина и Европа назвали США свое условие, если от Киева потребуют вывести войска из Донбасса

Украина вместе представители ряда европейских стран на встрече на уровне советников по нацбезопасности 9 августа представили США свой план, который должен стать фундаментом для будущих переговоров с Россией о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на двух информированных европейских чиновников.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Предложение было представлено в субботу на встрече на уровне советников по национальной безопасности. С американской стороны в ней участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и посланники президента Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Предложение Киева и союзников предусматривает обязательное прекращение огня перед любыми другими шагами, а также любой "обмен территориями" только на взаимной основе – то есть, если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других, пишет WSJ.

"Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгаре боевых действий", – заявил один из собеседников издания.

Дополнительно этот план предусматривает, что любые территориальные уступки Киева должны быть подкреплены железными гарантиями безопасности – в частности, потенциальным членством Украины в НАТО, говорится в материале.

Основная задача плана, говорят источники WSJ, заключается в том, чтобы Европа с Украиной установили общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.

Европейские представители сказали американским чиновникам, что будущее Украины не может обсуждаться без Украины и что Европа будет продолжать предоставлять Украине оружие и средства независимо от позиции США, сообщил WSJ один из источников.

