Украина хочет сделать США стороной войны с Россией: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Поездку президента Владимира Зеленского в США можно будет считать успешной, если Джо Байден объявит о согласии использования их ракет по целям в глубине территории России, считает политолог Константин Матвиенко.
США и Украина
По его словам, "мирный план", где первым пунктом идет "ускоренное вступление Украины в НАТО, чуть ли не до конца года Запад не будет рассматривать — дипломатически примет время на обдумывание, хотя бы из-за позиции Венгрии и не только ее.
При этом эксперт обращает внимание на то, что Дональд Трамп свысока и по глупому отверг предложение Зеленского о встрече для презентации мирного плана.
В то же время, говорит Матвиенко, Россия анонсировала самый большой в ее истории военный бюджет на 2025 год – до 150 млрд долларов.
При этом он назвал хорошей новостью, что в России в пусковой шахте взорвалась ядерная ракета "Сармат".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США сказали, что нужно сделать, чтобы закончить войну.
Новости