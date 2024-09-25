Украина хочет сделать США стороной войны с Россией: о чем идет речь

Поездку президента Владимира Зеленского в США можно будет считать успешной, если Джо Байден объявит о согласии использования их ракет по целям в глубине территории России, считает политолог Константин Матвиенко.

США и Украина

"Дело не только в реальном поражении аэродромов, арсеналов, военных производств, которые используются для обеспечения ударов по позициям ВСУ, мирному населению и энергетической инфраструктуре. Последнее угрожает Украине ходом и голодом зимой. Украинская дипломатия пытается сделать США непосредственной стороной войны. Выйдет ли?" – пишет в Фейсбуке политолог.

По его словам, "мирный план", где первым пунктом идет "ускоренное вступление Украины в НАТО, чуть ли не до конца года Запад не будет рассматривать — дипломатически примет время на обдумывание, хотя бы из-за позиции Венгрии и не только ее.

При этом эксперт обращает внимание на то, что Дональд Трамп свысока и по глупому отверг предложение Зеленского о встрече для презентации мирного плана.

"Нашей детской ошибкой было публичное анонсирование этой встречи", — добавил политолог.

В то же время, говорит Матвиенко, Россия анонсировала самый большой в ее истории военный бюджет на 2025 год – до 150 млрд долларов.

"Демонстрирует, что не собирается останавливаться. Откуда деньги? Например, за счет транзита по украинской газотранспортной системе российских углеводородов в Европу — от 6 до потенциально 20 млрд.$. Плата за транзит для Украины составит 240 млн. долларов. Западные союзники в ах*и", — пишет Матвиенко.

При этом он назвал хорошей новостью, что в России в пусковой шахте взорвалась ядерная ракета "Сармат".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США сказали, что нужно сделать, чтобы закончить войну.



