Украина хочет окончания войны: Зеленский рассказал о плане победы

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет окончания войны. По его словам, основной план победы – это заставить Россию закончить войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых деталях своего плана победы для окончания войны. По словам президента, необходимо, чтобы Россия принять правила мира и уважала Устав ООН.
Владимир Зеленский отметил, что план победы в войне также направлен не только на использование ресурсов для войны, но и как средство давления на Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на план Зеленского победить Россию.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал прорыв на территорию России и бои в Курской области частью плана, о котором он будет говорить с президентом США Джо Байденом. По словам Зеленского, главный момент в этом плане – это принуждение России закончить войну в Украине.
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