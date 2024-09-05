Украина хочет окончания войны: Зеленский рассказал о плане победы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет окончания войны. По его словам, основной план победы – это заставить Россию закончить войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых деталях своего плана победы для окончания войны. По словам президента, необходимо, чтобы Россия принять правила мира и уважала Устав ООН.

"Со своей стороны мы точно хотим окончания войны. Абсолютно. И план победы мой – он направлен сугубо на то, чтобы заставить Россию закончить войну. Заставить их понять, что это бессмысленно – то, что они натворили. Заставить их принять Устав ООН, принять правила мира", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что план победы в войне также направлен не только на использование ресурсов для войны, но и как средство давления на Россию.

"Но при этом план направлен на усиление Украины. Максимальное усиление Украины для того, чтобы заставить Россию. Не для того чтобы использовать все те силы, которые у тебя есть, а для того, чтобы заставить их закончить войну", — подытожил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на план Зеленского победить Россию.



Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал прорыв на территорию России и бои в Курской области частью плана, о котором он будет говорить с президентом США Джо Байденом. По словам Зеленского, главный момент в этом плане – это принуждение России закончить войну в Украине.



