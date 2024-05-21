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Украина готовится к переговорам с РФ: когда они состоятся

Украина готовится к переговорам с РФ, и это правильный шаг, отметил в интервью Главреду военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, такие переговоры в любом случае состоятся, и поэтому нужно готовиться к такому сценарию

сегодня, 15:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Западные СМИ, в частности The New York Times, утверждают, что следующие несколько месяцев будут тяжелыми на фронте, как следствие между Украиной и Россией могут состояться переговоры, которые приведут к замораживанию линии столкновения по так называемому корейскому сценарию.

Украина готовится к переговорам с РФ: когда они состоятся

Переговоры Украины и РФ

Как считает Алексей Гетьман, западные СМИ не сказали ничего нового. По его словам, украинцев уже давно предупреждали, что следует ожидать наступления россиян, которое начнется в конце мая или начале июня, и что все лето будет горячим на фронте. То есть, отметил эксперт, западные СМИ просто раскрыли секрет Полишинеля.

Что касается переговоров, то, по словам военного эксперта, Украина действительно к ним готовится и это правильно, ведь нужно работать над разными сценариями. Если такие переговоры состоятся, то нужно быть готовыми к ним, считает Гетьман.

Впрочем, эксперт считает, что мало шансов на то, что подобные мирные переговоры между Украиной и террористической Россией все же состоятся. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что не может быть никаких переговоров, пока Россия не выведет свои войска из нашей страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что действительно в западных СМИ активно начали обсуждать так называемый "корейский сценарий" для Украины. Тем не менее, эксперты отмечают, что это просто новое красивое название для очередных минских договоренностей, ведь Соединенные Штаты никак не собираются гарантировать безопасность на линии разграничения, так как это делают в Южной Корее. То есть, отмечают аналитики, даже речи не идет о том, что в Украине будут созданы американские военные базы или Вашингтон перебросит в нашу страну тактическое ядерное оружие, чтобы обеспечить Украине безопасность и отбить у РФ желание нападать впоследствии.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/ukraina-gotovitsya-k-mirnym-peregovoram-s-rf-mayor-vsu-raskryl-detali-10566671.html?_gl=1*v0k5hv*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxNjI3MTExOC40NDYuMS4xNzE2MjcxMzU1LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxNjI3MTExOC40ND
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