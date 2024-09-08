Украина готовит "дронов-убийц": новая разработка

Украина активно работает над созданием новых типов дронов, чтобы противостоять воздушным атакам России. В частности, речь идет о борьбе с дронами "Шахед", которые применяет противник. Об этом пишет издание Bild.

Украина создает новые дроны для защиты от российских беспилотников

Основные направления разработок:

Квадрокоптеры-перехватчики: Эти дроны уже доказали свою эффективность на поле боя, успешно сбивая до 50 вражеских дронов в неделю. Их способность вести воздушный бой позволяет Украине значительно сократить расходы на традиционные средства ПВО, оставляя возможность использовать их для более крупных угроз.

Дроны-перехватчики с неподвижными крыльями: Разработка направлена на увеличение дальности и высоты полета, что позволит эффективно противостоять разведывательным дронам противника. Ожидается, что эти дроны будут способны преследовать цель на расстояние до 60 километров и на высоте до четырех километров.

Дроны-убийцы большого радиуса действия: Самая амбициозная цель — создать дроны, способные перехватывать и уничтожать дроны "Шахед" и "Герань". Эти перехватчики будут иметь высокую скорость и радиус действия, что сделает их идеальным инструментом для обороны от воздушных атак дальнего радиуса действия.

По информации Bild, Украина планирует завершить разработку третьего типа дронов-перехватчиков к 2025 году. Это станет значительным шагом в укреплении оборонной способности страны и позволит существенно уменьшить эффективность вражеских атак с воздуха.

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