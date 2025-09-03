Украина готова усадить Путина за стол переговоров: за кем теперь решающее слово

Фатальный провал летнего наступления российских войск стал явным сигналом о том, что война Путина против Украины идет не по плану. И, если западные союзники перестанут делать громкие заявления и в самом деле передадут ВСУ все необходимое вооружение, то Украина сможет переломить ситуацию на поле боя. Об этом говорится в публикации Atlantic Council.



Авторы публикации отмечают, что пока кремлевский диктатор не проявляет никаких признаков компромисса и все еще думает, что сможет добиться победы блефом, но его армия, очевидно, гораздо более уязвима, чем он хотел бы всем внушить.





"Если украинцы получат необходимую поддержку от союзников, последние данные свидетельствуют о том, что они более чем способны переломить ход событий на поле боя в свою пользу и заставить Путина сесть за стол переговоров", — уверены в издании.

"Успех его бряцания оружием – это триумф стиля над содержанием, который удобно игнорирует неблагоприятные реалии поля боя, в то же время во многом полагаясь на очевидное нежелание Запада противостоять Кремлю. По мере того, как растет количество доказательств ограниченности российской армии, это нежелание становится все более труднооправданным", — отметили журналисты.

Atlantic Council отмечает, что способность Путина запугивать западных лидеров – его величайшее достижение в войне, где его армия показала результаты, далекие от ожиданий. Тем не менее блеф Кремля сделал своё дело.В подтверждение своих слов они напомнили запугивание летним наступлением, которым так грозился Путин, но по факту оно провалилось.Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин срочно перебрасывает войска в Донецкую область: какая ситуация вырисовывается.

Владимир Путин