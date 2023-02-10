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Украина готова применить ракеты для удара по Крыму – Times

Продолжаются переговоры между правительствами Украины и Великобритании о передаче оружия, которое может нанести удары по российским объектам в аннексированном Крыму.

сегодня, 15:02
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Автор:

Slava Kot

Украина может вести обстрел по российским военным объектам в аннексированном Крыму британскими ракетами Storm Shadows, имеющими дальность полета до 560 км. Диалог между правительствами о передаче оружия продолжается. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times.

Украина готова применить ракеты для удара по Крыму – Times

Украина может получить ракету Storm Shadow. Фото из открытых источников

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для удара по российским военным объектам в Крыму. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, премьер-министр Риши Сунак пообещал оказать больше военной помощи.


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Как сообщает The Times, продолжаются переговоры между правительством Британии и Украины о возможной передаче противокорабельных ракет Harpoon и Storm Shadows класса "воздух-земля". Пока продолжаются переговоры, издание утверждает, что Украина будет применять ракеты для ударов по Крыму.

"Киев будет готов использовать ракеты для удара по Крыму", — пишет The Times ссылаясь на украинских чиновников.

На ракетах дальней дальности настаивает и президент Украины.

"Благодаря ракетам армия сможет наносить глубокие удары по оккупированным территориям, а без дополнительного вооружения и боеприпасов в зонах боев будет застой, который ничего хорошего не принесет", — говорит Зеленский.

Противокорабельные ракеты Harpoon имеют дальность полета 240 км, а крылатые ракеты класса "земля-воздух" Storm Shadow более 500 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кремль планировал захватить Молдову.

Также "Комментарии" писали о российских военных, которые, по данным Генштаба ВСУ, ведут наступление с пяти направлений на востоке Украины.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-prepared-to-use-british-missiles-to-strike-crimea-d73rlk23p
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