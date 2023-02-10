Украина готова применить ракеты для удара по Крыму – Times

Украина может вести обстрел по российским военным объектам в аннексированном Крыму британскими ракетами Storm Shadows, имеющими дальность полета до 560 км. Диалог между правительствами о передаче оружия продолжается. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times.

Украина может получить ракету Storm Shadow. Фото из открытых источников

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для удара по российским военным объектам в Крыму. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, премьер-министр Риши Сунак пообещал оказать больше военной помощи.

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Как сообщает The Times, продолжаются переговоры между правительством Британии и Украины о возможной передаче противокорабельных ракет Harpoon и Storm Shadows класса "воздух-земля". Пока продолжаются переговоры, издание утверждает, что Украина будет применять ракеты для ударов по Крыму.

"Киев будет готов использовать ракеты для удара по Крыму", — пишет The Times ссылаясь на украинских чиновников.

На ракетах дальней дальности настаивает и президент Украины.

"Благодаря ракетам армия сможет наносить глубокие удары по оккупированным территориям, а без дополнительного вооружения и боеприпасов в зонах боев будет застой, который ничего хорошего не принесет", — говорит Зеленский.

Противокорабельные ракеты Harpoon имеют дальность полета 240 км, а крылатые ракеты класса "земля-воздух" Storm Shadow более 500 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кремль планировал захватить Молдову.

Также "Комментарии" писали о российских военных, которые, по данным Генштаба ВСУ, ведут наступление с пяти направлений на востоке Украины.