Украина готова обеспечить мужчин за границей работой в оборонной отрасли с бронированием, – Чернышев

Украина готова предоставить беженцам работу на предприятиях оборонной промышленности с гарантией бронирования от мобилизации. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, есть дефицит специалистов в таких отраслях, как оборона и военно-промышленный комплекс, и многие предприятия готовы обеспечить бронирование своих работников от призыва на военную службу.

С этой целью Украина намерена создать специальные центры, которые будут помогать украинцам найти работу как внутри страны, так и других государств, где они находятся.

"Эти центры вакансий смогут предоставлять консультации и поощрять выбирать профессиональный путь в Украине. Я уверен, что украинские мужчины желают быть полезными. Если они не готовы служить в армии, они могут внести свой вклад как специалисты, и для этого есть соответствующий механизм, который стоит использовать", — отметил Чернышев.

18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации, предусматривающий обязательства для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет обновлять свои данные через мобильное приложение "Резерв".

Согласно новым нормам, под мобилизацию попадают военнообязанные от 25 до 60 лет, однако работники критической инфраструктуры и оборонной промышленности могут быть забронированы от призыва.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, цель которого объединить украинцев за рубежом. Главой ведомства стал Алексей Чернышев.

Ранее портал "Комментарии" писал, что министерство экономики Украины утвердило новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики. Приказ № 28003, вступивший в силу 20 декабря 2024 г., определяет основные требования для тех предприятий, которые могут претендовать на статус важных для экономики страны. Определение таких предприятий является важным шагом в поддержке национальных производителей и развитии ключевых отраслей.