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Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов окончания войны: у Зеленского назвали два условия

Окончание войны в Украине может состояться при соблюдении международного права и территориальной целостности.

сегодня, 09:10
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Slava Kot

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова обсуждать все возможные варианты окончания войны. Однако представитель Зеленского добавил, что такие условия должны быть основаны на территориальной целостности и соблюдении международного права.

Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов окончания войны: у Зеленского назвали два условия

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак опубликовал статью на финском ресурсе HBL под названием "Финляндия, помоги нам создать мир в Украине". В колонке для финского общества руководитель Офиса президента рассказал о Плане победы, Формуле мира, а также — справедливости.

По словам Ермака, Украина призывает мировое сообщество, в частности, Финляндию, помочь закончить войну в Украине на условиях сохранения суверенитета и международного права. Ермак отмечает, что Украина готова рассмотреть разные предложения, которые приблизят мир в стране.

"Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов разрешения конфликта, при условии соблюдения международного права и уважения ее территориальной целостности", — пишет Ермак и добавляет, что "Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, угрожающих ее существованию, праву на самоопределение или человеческое достоинство украинского народа".

Также Ермак призывает к созданию длительного мира, направленного на обеспечение справедливости и развития для всех сторон. По его словам, благодаря прогрессу на Саммите мира в Швейцарии Украина готова договориться о "мирных рамках на втором саммите", где планируется построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предлагает обменять ядерное оружие Украины на вступление в НАТО.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, как достичь настоящий мир в Украине.



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Источник: https://www.hbl.fi/2024-10-22/finland-hjalp-oss-skapa-fred-i-ukraina/
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