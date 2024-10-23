Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов окончания войны: у Зеленского назвали два условия

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Slava Kot
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова обсуждать все возможные варианты окончания войны. Однако представитель Зеленского добавил, что такие условия должны быть основаны на территориальной целостности и соблюдении международного права.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Андрей Ермак опубликовал статью на финском ресурсе HBL под названием "Финляндия, помоги нам создать мир в Украине". В колонке для финского общества руководитель Офиса президента рассказал о Плане победы, Формуле мира, а также — справедливости.
По словам Ермака, Украина призывает мировое сообщество, в частности, Финляндию, помочь закончить войну в Украине на условиях сохранения суверенитета и международного права. Ермак отмечает, что Украина готова рассмотреть разные предложения, которые приблизят мир в стране.
Также Ермак призывает к созданию длительного мира, направленного на обеспечение справедливости и развития для всех сторон. По его словам, благодаря прогрессу на Саммите мира в Швейцарии Украина готова договориться о "мирных рамках на втором саммите", где планируется построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предлагает обменять ядерное оружие Украины на вступление в НАТО.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, как достичь настоящий мир в Украине.
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