Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов окончания войны: у Зеленского назвали два условия

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова обсуждать все возможные варианты окончания войны. Однако представитель Зеленского добавил, что такие условия должны быть основаны на территориальной целостности и соблюдении международного права.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак опубликовал статью на финском ресурсе HBL под названием "Финляндия, помоги нам создать мир в Украине". В колонке для финского общества руководитель Офиса президента рассказал о Плане победы, Формуле мира, а также — справедливости.

По словам Ермака, Украина призывает мировое сообщество, в частности, Финляндию, помочь закончить войну в Украине на условиях сохранения суверенитета и международного права. Ермак отмечает, что Украина готова рассмотреть разные предложения, которые приблизят мир в стране.

"Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов разрешения конфликта, при условии соблюдения международного права и уважения ее территориальной целостности", — пишет Ермак и добавляет, что "Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, угрожающих ее существованию, праву на самоопределение или человеческое достоинство украинского народа".

Также Ермак призывает к созданию длительного мира, направленного на обеспечение справедливости и развития для всех сторон. По его словам, благодаря прогрессу на Саммите мира в Швейцарии Украина готова договориться о "мирных рамках на втором саммите", где планируется построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предлагает обменять ядерное оружие Украины на вступление в НАТО.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, как достичь настоящий мир в Украине.