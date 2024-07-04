logo

BTC/USD

58116.59

ETH/USD

3128.96

LTC/USD

67.52

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина формирует несколько новых бригад, но из-за союзников они не могут вступить в бой: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина формирует несколько новых бригад, но из-за союзников они не могут вступить в бой: детали

По информации ISW, Запад снова затягивает поставки вооружения, Украина не может вооружить новые бригады

сегодня, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Киев закрывает вопросы с живой силой и формирует несколько новых бригад, которые готовы вступить в бой против агрессора, но снова удивляет Запад. Задержка и недостаточность поставок западного оружия, вероятно, не позволит Украине оснастить эти новые бригады. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Украина формирует несколько новых бригад, но из-за союзников они не могут вступить в бой: детали

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Своевременная и надлежащая помощь в сфере безопасности Запада продолжает оставаться решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе украинские силы смогут бросить вызов инициативе на поле боя и проводить важные с оперативной точки зрения контрнаступательные операции в будущем", – говорится в отчете. 

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном 3 июля, заявил, что украинские силы находятся в лучшем положении по живой силе, чем несколько месяцев назад, и что способность Украины проводить будущую контрнаступательную операцию зависит от оснащения бригад тяжелой техникой, например, как боевые механизированные машины, бронетранспортеры, танки и тяжелая артиллерия (вероятно, речь идет о не менее 10 запланированных новых украинских бригад). 

Командир украинской бригады, которая действовала вблизи Часового Яра, предоставил подобную оценку на тактическом уровне, заявив, что украинские силы в зоне его операционной зоне больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе. 

Зеленский заявил, что военная техника слишком долго прибывает на фронт, однако повторил свои комментарии о том, как медленное поступление американской помощи по безопасности затрудняет усилия Украины по оснащению резервных бригад в достаточной степени, чтобы привлечь их к оборонительным операциям.

В последние месяцы украинские СМИ постоянно отмечали отсутствие достаточного количества материальных средств для оснащения всех новых украинских бригад, которые сейчас формируются.

Текущие отчеты также свидетельствуют о том, что Украина не сможет полностью оснастить все бригады без прибытия дополнительной помощи с Запада. 

Способность Украины проводить значимые в оперативном отношении контрнаступательные операции в выбранное ею время имеет решающее значение, чтобы избежать затягивания войны. 

Украина не имеет времени и гибкости ждать помощи Запада в сфере безопасности для оснащения новых подразделений. Российские войска, вероятно, сейчас пытаются использовать инициативу на поле боя, чтобы попытаться заставить Украину привлечь живую силу и технику к текущим оборонительным операциям и не дать Украине накопить решающий личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы.

Читайте также на портале "Комментарии" — если быстро не придём в себя, Украина проиграет в войне: о чем речь и чего ждать ближайшие недели.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-3-2024
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Донбас

сегодня, 06:49

4,6 мільйонів грн з держбюджету виплатили нардепам на оренду житла в Києві у квітні-травні, Зате у переселенців 2000 забрали. Отже тварюки. Ще раз доказ того, що цим виблядкам перемога не потрібна, їх тільки гроші цікавить. З цими виблядками у влади перемоги ніколи, ніколи не буде, запам'ятате. А так, як у нас народ амебы, не протестують, не мочать тих тварюк, то ця сволочна влада до останнього буде у влади. Наша бандерівська влада це і є клятий ворог українського народу.


Новости

Все новости