Украина, ЕС и Беларусь могут иметь тайные договоренности: чего ужасно боится кремлевский дед

Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью 24 Каналу предположил, что между Беларусью, Украиной и Европейским Союзом существуют определенные тайные договоренности по нейтралитету Минска в войне. Однако ситуация в Курской области может повлиять на эти договоренности.

Владимир Путин

По его словам, в начале войны Россия использовала белорусские аэродромы для авиационных ударов по Украине, а также запускала баллистические ракеты с территории Белоруссии. Однако после этого Минск перестал разрешать российским военным совершать атаки с его территории. Это, вероятно, явилось результатом соглашения между Киевом и Минском.

По словам Шейтельмана, существует соглашение между Беларусью, ЕС и Украиной, согласно которому ЕС не вводит новых санкций против Минска после 2022 года. В то же время Беларусь не позволяет российским военным использовать свою территорию для вторжения в Украину или нанесения ракетных ударов.

Лукашенко во время войны продолжает поддерживать Россию, но вместе с тем поддерживает связи с Украиной и ЕС. После начала операции ВСУ в Курской области он заявил, что на территорию Беларуси якобы проникли "украинские беспилотники". Лукашенко отметил, что это противоречит мирным соглашениям между Беларусью и Украиной, впервые упомянув об их существовании.

В то же время, оппозиционные белорусские СМИ сообщают, что никаких атак украинских дронов на территории Беларуси не было. Шейтельман предполагает, что эти заявления Лукашенко были сделаны в связи с прорывом украинских войск в Курской области. Возможно, Путин или кто-нибудь из Кремля попросили Лукашенко начать "холодную войну" на украинско-белорусской границе, чтобы отвлечь украинские силы.

По словам Шейтельмана, Путин опасается, что украинская армия может вторгнуться на территорию России из-за Беларуси. Теоретически, украинские силы могли бы пройти через белорусскую территорию на севере и выйти непосредственно в Москву, являющуюся сейчас самым большим страхом Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путину может грозить и дестабилизация внутри РФ. Уже раздаются призывы к военным свергнуть диктатора.



