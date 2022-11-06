"Украина должна доказать, что РФ использовала беспилотники нашего производства во время бомбардировок", - Иран

Иран хочет стать полноправным партнером РФ в вопросах безопасности и вооружения. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW), большая доля которого была посвящена поставкам Тегераном боевых беспилотников России.

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян 5 ноября подтвердил информацию о том, что Иран направил в Россию ограниченное количество боевых дронов, однако случилось это, утверждает чиновник, за три месяца до начала российской агрессии в отношении народа Украины", — говорится в отчете.

Помимо этого, Амир-Абдоллахян отметил, что если бы Украина смогла доказать, что российские военные на ее территории использовали беспилотники именно иранского производства, то "первые лица страны не были бы столь безразличны к российско-украинской войне".

Несмотря на столь нейтральный комментарий со стороны главы иранского МИД, в ISW уверены, что Иран и Россия просто используют друг друга.

"Иран видит потребность России в своих беспилотниках, запасы РФ сильно исчерпаны. Иран же, в свою очередь, пользуется этим — он продает Москве летальное оружие, ожидая от Путина помощи и поддержки в развитии собственного ядерного сектора", — утверждают эксперты ISW.

Как ранее сообщали Западные спецслужбы и СМИ, сотрудничество Ирана и РФ началось не до, а после нападения России на Украину. Эксперты подтвердили, что бомбардировка украинских городов российской стороной производилась с помощью дронов-камикадзе Shahed-136, которые производит только Иран. Как известно, именно с помощью этих боевых беспилотников была осуществлена массовая атака по украинским городам в середине октября, вследствие которой были разрушены жилые дома и пострадали мирные жители.

Напомним, ранее мы сообщали, что жена британского премьера продолжает зарабатывать деньги в РФ.

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