logo

BTC/USD

21261.99

ETH/USD

1628.87

LTC/USD

69.30

USD/UAH

39.99

EUR/UAH

39.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украина должна доказать, что РФ использовала беспилотники нашего производства во время бомбардировок", - Иран
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украина должна доказать, что РФ использовала беспилотники нашего производства во время бомбардировок", - Иран

Поставляя дроны Москве, Иран надеется на помощь Путина в развитии собственной ядерной программы

сегодня, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Віталій Розкаряка

Иран хочет стать полноправным партнером РФ в вопросах безопасности и вооружения. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW), большая доля которого была посвящена поставкам Тегераном боевых беспилотников России.

"Украина должна доказать, что РФ использовала беспилотники нашего производства во время бомбардировок", - Иран

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян 5 ноября подтвердил информацию о том, что Иран направил в Россию ограниченное количество боевых дронов, однако случилось это, утверждает чиновник, за три месяца до начала российской агрессии в отношении народа Украины", — говорится в отчете.

Помимо этого, Амир-Абдоллахян отметил, что если бы Украина смогла доказать, что российские военные на ее территории использовали беспилотники именно иранского производства, то "первые лица страны не были бы столь безразличны к российско-украинской войне".

Несмотря на столь нейтральный комментарий со стороны главы иранского МИД, в ISW уверены, что Иран и Россия просто используют друг друга.

"Иран видит потребность России в своих беспилотниках, запасы РФ сильно исчерпаны. Иран же, в свою очередь, пользуется этим — он продает Москве летальное оружие, ожидая от Путина помощи и поддержки в развитии собственного ядерного сектора", — утверждают эксперты ISW.

Как ранее сообщали Западные спецслужбы и СМИ, сотрудничество Ирана и РФ началось не до, а после нападения России на Украину. Эксперты подтвердили, что бомбардировка украинских городов российской стороной производилась с помощью дронов-камикадзе Shahed-136, которые производит только Иран. Как известно, именно с помощью этих боевых беспилотников была осуществлена массовая атака по украинским городам в середине октября, вследствие которой были разрушены жилые дома и пострадали мирные жители.

Напомним, ранее мы сообщали, что жена британского премьера продолжает зарабатывать деньги в РФ.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-isw-rosia-iran/32117707.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!