"Украина должна доказать, что РФ использовала беспилотники нашего производства во время бомбардировок", - Иран

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Віталій Розкаряка
Иран хочет стать
полноправным партнером РФ в вопросах безопасности и вооружения. Об этом
говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW),
большая доля которого была посвящена поставкам Тегераном боевых беспилотников
России.
"Министр
иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян 5 ноября подтвердил информацию о
том, что Иран направил в Россию ограниченное количество боевых дронов, однако
случилось это, утверждает чиновник, за три месяца до начала российской агрессии
в отношении народа Украины", — говорится в отчете.
Помимо этого,
Амир-Абдоллахян отметил, что если бы Украина смогла доказать, что российские
военные на ее территории использовали беспилотники именно иранского
производства, то "первые лица страны не были бы столь безразличны к
российско-украинской войне".
Несмотря на столь
нейтральный комментарий со стороны главы иранского МИД, в ISW уверены, что Иран
и Россия просто используют друг друга.
"Иран видит
потребность России в своих беспилотниках, запасы РФ сильно исчерпаны. Иран же,
в свою очередь, пользуется этим — он продает Москве летальное оружие, ожидая от
Путина помощи и поддержки в развитии собственного ядерного сектора", —
утверждают эксперты ISW.
Как ранее
сообщали Западные спецслужбы и СМИ, сотрудничество Ирана и РФ началось не до, а
после нападения России на Украину. Эксперты подтвердили, что бомбардировка
украинских городов российской стороной производилась с помощью дронов-камикадзе
Shahed-136, которые производит только Иран. Как известно, именно с помощью этих
боевых беспилотников была осуществлена массовая атака по украинским городам в
середине октября, вследствие которой были разрушены жилые дома и пострадали
мирные жители.
Напомним, ранее
мы сообщали, что жена британского премьера продолжает зарабатывать деньги в РФ.
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