Украина добивает Путина: стало известно о шумном фиаско диктатора

Сегодня можно говорить о важном переломном моменте, который все больше воспринимается как начало глубоких перемен как для России, так и для Украины. На фоне событий последнего времени становятся очевидны два ключевых процесса, формирующих новую геополитическую реальность, отмечает соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин

Фото: из открытых источников

Во-первых, Россия фактически утратила стратегическую инициативу в войне против Украины. Признаки этого проявляются во многих плоскостях: символические мероприятия демонстрируют ослабление позиций, в частности, сокращенный по продолжительности "парад победы" и минимальное присутствие иностранных лидеров без влиятельных фигур мирового уровня. Впервые за долгое время демонстрация военной техники отсутствовала, что подчеркивает изменение имиджа и ресурсных возможностей.

Кроме того, по словам эксперта, фиксируются потери на поле боя и постепенная деградация экономической системы. Бюджетный дефицит России превышает запланированные годовые показатели, что свидетельствует о серьезных финансовых дисбалансах. Отдельно отмечается резкое ослабление военно-морских возможностей, в частности, Черноморский флот фактически теряет свою прежнюю роль. Внутри страны растет ощущение нестабильности, что проявляется даже в усиленных мерах безопасности в крупных городах.

Во-вторых, Украина несмотря на существенное сокращение прямой военной поддержки со стороны США в последнее время, демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться. Она продолжает оборону, постепенно увеличивает производство вооружений и расширяет технологические возможности. Украинские беспилотные системы наносят значительные удары по критической инфраструктуре противника, в частности, энергетическому сектору, который является основой российского бюджета.

В то же время, Украина постепенно превращается в активного игрока в сфере безопасности, делясь опытом с международными партнерами и приобщаясь к формированию новых оборонных инициатив в Европе. Это свидетельствует о трансформации ее роли — от обороняющейся страны до регионального субъекта влияния.

"Комментарии" уже писали , что в Европейском Союзе продолжается проработка подходов к потенциальным переговорам с Россией, при этом все большее внимание уделяется не компромиссам, а формированию четких и жестких требований к Кремлю как исходной позиции диалога. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Slawa.TV на Эспрессо.