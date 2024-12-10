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Украина держит «козырь» в рукаве: эксперт рассказал о сюрпризе для врага

Эксперт раскрыл детали, что Украина может готовить для атаки на Керченский мост.

сегодня, 10:42
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Черновалова Кристина

Керченский мост, который Россия использует для поставки техники и ресурсов в оккупированный Крым, может стать главной целью современного украинского оружия. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио NV. Он намекнул, что Украина готовит сюрпризы, которые могут неприятно удивить оккупантов.

Украина держит «козырь» в рукаве: эксперт рассказал о сюрпризе для врага

Керченский мост как главная мишень для украинских дронов

Жирохов обратил внимание на морские дроны, уже успевшие привлечь внимание мира после атак на российскую авиацию и катера в Керченской бухте. Он отметил, что это не просто экспериментальная техника, а оружие, которое уже показало свою эффективность.

"То, что у турок было на уровне эксперимента, на уровне опытных образцов, как мы видим, установка пулеметов или зенитных ракет – у нас это уже работает, и я думаю, что есть еще определенные сюрпризы, которые придерживают скорее всего для удара по основной цели в оккупированном Крыму – это собственно Керченский мост, который, я думаю, что в ближайшее время станет целью номер один и для ракетчиков и для морских дронов", — рассказал Жирохов.                                                               

По его мнению, атака на этот мост может стать решающим моментом в борьбе за Крым. Ведь без него России будет гораздо сложнее поставлять свои силы на оккупированные территории. Кроме стратегического значения удар по мосту будет иметь и сильный символический эффект.

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Источник: https://www.youtube.com/@radioNVua
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