Украина держит «козырь» в рукаве: эксперт рассказал о сюрпризе для врага

Керченский мост, который Россия использует для поставки техники и ресурсов в оккупированный Крым, может стать главной целью современного украинского оружия. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио NV. Он намекнул, что Украина готовит сюрпризы, которые могут неприятно удивить оккупантов.

Керченский мост как главная мишень для украинских дронов

Жирохов обратил внимание на морские дроны, уже успевшие привлечь внимание мира после атак на российскую авиацию и катера в Керченской бухте. Он отметил, что это не просто экспериментальная техника, а оружие, которое уже показало свою эффективность.

"То, что у турок было на уровне эксперимента, на уровне опытных образцов, как мы видим, установка пулеметов или зенитных ракет – у нас это уже работает, и я думаю, что есть еще определенные сюрпризы, которые придерживают скорее всего для удара по основной цели в оккупированном Крыму – это собственно Керченский мост, который, я думаю, что в ближайшее время станет целью номер один и для ракетчиков и для морских дронов", — рассказал Жирохов.

По его мнению, атака на этот мост может стать решающим моментом в борьбе за Крым. Ведь без него России будет гораздо сложнее поставлять свои силы на оккупированные территории. Кроме стратегического значения удар по мосту будет иметь и сильный символический эффект.

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