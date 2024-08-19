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Украина «делает Путину больно»: на какой шаг заставляет пойти

Операцией в Курской области Украина принуждает Путина к переговорам, чтобы заключить справедливый мир

сегодня, 20:28
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Ткачик Олеся

Украина будет продолжать военную операцию в Курской области, пока диктатор Владимир Путин не согласится на уступки и реальные переговоры с Киевом. У украинских военных значительные преимущества в регионе, поэтому будут отступать только тогда, когда это будет стратегически выгодно, сообщает издание The Times.

Украина «делает Путину больно»: на какой шаг заставляет пойти

Владимир Путин

В материале говорится, что Украина сейчас сталкивается с вызовом в Курской области: сколько времени оставаться в регионе, когда отступать, и как обеспечить безопасный выход, сохраняя при этом стратегическое преимущество.

Журналисты отмечают, что Украина не стремится к длительному содержанию российской территории, но надеется, что операция хорошо подготовленных на Западе военных заставит Кремль переключить внимание с Донбасса и подтолкнет Путина к переговорам.

Если Путин не пойдет на уступки, украинские войска продолжат свое продвижение в Курской области, чтобы усилить давление на Москву. Предвидя такое развитие событий, Украина уже создала в захваченных районах военную комендатуру, что символизирует новую линию фронта против России.

The Times подчеркивает, что украинская армия имеет четыре ключевых преимущества в Курской области: военное командование в Киеве будет решать, когда лучшее время для отступления; наличие достаточной огневой мощи, включая противовоздушную оборону; природные укрытия в виде густых лесов; и сотни пленных русских солдат.

При этом издание напомнило, что у президента Владимира Зеленского выдвинули ультиматум России по завершению войны, в частности советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что боевые действия в Курской области будут продолжаться, пока российские граждане не заставят Кремль заключить справедливый мир с Украиной. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Россия пока не готова к диалогу с Киевом, что связано с ситуацией на поле боя.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, повторяя слова Путина, заявил, что после начала операции ВСУ в Курской области переговоры между Москвой и Киевом невозможны.

Вместе с тем, как сообщал портал "Комментарии", жители Суджи и других захваченных территорий спасибо ВСУ и просят мира.




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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/kursk-incursion-ukraine-russia-next-move-dh93f8b79
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