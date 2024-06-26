Украина была готова отдать территории: почему сорвались переговоры с РФ в начале войны

Первая попытка украинцев добиться мира началась сразу после полномасштабного вторжения России. Тогда у президента Владимира Зеленского было две главные задачи: обратиться к мировому сообществу с просьбой помочь Украине защититься и призвать Владимира Путина объявить перемирие, пишет Time.

Переговоры Украины и РФ

Издание напомнило, что президент говорил о том, что необходимо поговорить о прекращении огня.

Первый раунд мирных переговоров начался на следующей неделе на юге Беларуси. Контраст между двумя сторонами был поразителен: российские представители пришли в деловых костюмах и галстуках, тогда как глава украинской делегации Давид Арахамия был в черной бейсболке.

"Наше дело было антидипломатией, начиная с дресс-кода. Они начинали с легализации, а я говорил: "Мне не нужна эта фигня, разберись в обычных терминах", — сказал тогда Арахамия.

Издание напоминает, что в течение шести недель участники переговоров достигли контура соглашения. В обмен на надежные "гарантии безопасности" со стороны России и других стран Украина соглашалась отказаться от планов вступления в НАТО и принять статус "постоянного нейтралитета". Это позволило Путину претендовать на частичную победу, ведь главным оправданием для начала вторжения было не допустить вступление Украины в НАТО. Кроме того, издание отмечает, что Зеленский также был готов уступить территорию в обмен на мир.

Кремль, казалось, готов был рассмотреть эти условия. Однако в конце апреля 2022 года мирный процесс сорвался по нескольким причинам. Украинские переговорщики были в шоке от массовых зверств российских войск, особенно в Буче, и призвали Зеленского выйти из переговоров. Позиция США и Европы не способствовала развитию мирных переговоров. Западные союзники Украины отказались дать жесткое обещание остановить дальнейшее вторжение России.

"На самом деле они посоветовали нам не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности", — позже сказал Арахамия.

Без таких гарантий со стороны Запада украинцам оставалось бы полагаться на добрую волю россиян.

Вместе с тем, как отмечает издание, другой причиной провала переговоров было состояние боевых действий. В первый год вторжения украинские вооруженные силы одержали значительные победы. Они победили Россию в битве под Киевом той весной, заставив захватчиков отступить с половины оккупированных территорий. Осенью россияне потерпели новые поражения в северо-восточном районе Харькова и южном городе Херсон.

Обретая новые позиции, союзники Украины призвали Зеленского возобновить мирные переговоры с позиции силы. В частности, генерал США Мари Милли говорил, что когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, то нужно воспользоваться такой возможностью. Однако его совет был отвергнут.

Ряд побед в первый год вторжения убедил Зеленского, что война будет продолжаться "по той же траектории". Тем не менее, он не мог игнорировать давление со стороны своих союзников, призвавших его рассмотреть пути достижения урегулирования с Путиным. В качестве компромисса Зеленский предложил амбициозный план, который назвал "Формула мира", отметило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто в Европе выступает против "формулы мира" Зеленского.



