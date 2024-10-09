Украина будет вести переговоры с РФ: посол раскрыл схему

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Ткачик Олеся
Киев стремится организовать новый мирный саммит до конца этого года и хочет, чтобы в этот раз на нем присутствовала Россия, об этом, как сообщает Reuters , заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. При этом он исключил какие-либо прямые двусторонние переговоры с Москвой в рамках этой встречи.
Саммит мира
По информации Reuters , поскольку российское вторжение в Украину продолжается третий год, две страны остаются далеко друг от друга относительно того, как завершить войну. Турция, Китай, Бразилия и другие предложили выступить посредником в конфликте или обсудить мирные предложения, но прогресс не был достигнут.
Как известно, Украина придерживается "плана победы" президента Владимира Зеленского, в то время как президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры могут начаться только в том случае, если Киев согласится отказаться от оккупированных территорий и членства в НАТО.
По его словам, Украина рассчитывает на то, что международное сообщество вместе с Украиной сядет и создаст список того, какие шаги можно предпринять для справедливого мира в Украине. При этом на саммите будут обсуждаться требования, которые следует предъявить России на основе этого списка.
По его словам, Турция, которая стремилась поддерживать теплые отношения как с Украиной, так и с Россией во время войны, будет важной участницей из-за ее опыта посредничества в других конфликтах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему было отменено проведение второго саммита мира в ноябре.
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