Украина будет вести переговоры с РФ: посол раскрыл схему

Киев стремится организовать новый мирный саммит до конца этого года и хочет, чтобы в этот раз на нем присутствовала Россия, об этом, как сообщает Reuters , заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. При этом он исключил какие-либо прямые двусторонние переговоры с Москвой в рамках этой встречи.

Саммит мира

По информации Reuters , поскольку российское вторжение в Украину продолжается третий год, две страны остаются далеко друг от друга относительно того, как завершить войну. Турция, Китай, Бразилия и другие предложили выступить посредником в конфликте или обсудить мирные предложения, но прогресс не был достигнут.

Как известно, Украина придерживается "плана победы" президента Владимира Зеленского, в то время как президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры могут начаться только в том случае, если Киев согласится отказаться от оккупированных территорий и членства в НАТО.

"Одна из важнейших целей этого саммита – добиться справедливого мира в Украине. Мы не говорим здесь о формате, когда Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина прислушается к требованиям России", – сказал посол Василий Боднарь.

По его словам, Украина рассчитывает на то, что международное сообщество вместе с Украиной сядет и создаст список того, какие шаги можно предпринять для справедливого мира в Украине. При этом на саммите будут обсуждаться требования, которые следует предъявить России на основе этого списка.

"Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего это будет в формате, где также будут привлечены третьи стороны и (переговоры) ведутся через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", – сказал Боднар.

По его словам, Турция, которая стремилась поддерживать теплые отношения как с Украиной, так и с Россией во время войны, будет важной участницей из-за ее опыта посредничества в других конфликтах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему было отменено проведение второго саммита мира в ноябре.



