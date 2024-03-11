Украина больше года ждет обещанного оружия: теперь стало известно, почему союзник до сих пор его не отправил

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна не отправила Украине обещанную год назад систему противовоздушной обороны NASAMS из-за США. По его словам, американцы должны были завершить финансирование закупки, однако "столкнулись с трудностями". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Edmonton Journal.



Комплекс NASAMS. Фото из открытых источников

Во время выступления в Эдмонтоне Билл Блэр объяснил, почему комплекс NASAMS о передаче которого Канада объявила еще в январе 2023 года, так и не был доставлен в Украину.

"Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты. Мы пытались это ускорить. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями в своем собственном финансовом пакете", – рассказал Блэр.

Билл Блэр указывает, что Канада пошла на комбинированное соглашение с США, которое должно было обеспечить часть финансирования, ведь в случае стандартных закупочных комплексов NASAMS пришлось ждать годы.

"Мы это обещали, Украине это нужно. Мы хотим, чтобы это было доставлено как можно скорее", – добавил Блэр.

NASAMS – это норвежский ЗРК средней дальности. Разработкой комплекса занимается норвежская компания Norwegian Kongsberg совместно с американским производителем оружия Raytheon. Система находится на вооружении с 1998 года и способна уничтожать цели на расстоянии до 30 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал новое условие для поставки ракет Taurus для Украины.

Также "Комментарии" писали, что министр обороны Рустем Умеров сделал критическое замечание по поставкам оружия союзниками Украины. По его словам, Украина получает своевременно только 50% вооружения.