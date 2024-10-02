Украина близка к военному прорыву: Россия может почувствовать новые удары

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии второго Международного форума оборонных индустрий рассказал о последних достижениях Украины в производстве оружия. На вооружение украинской армии может стать новое оружие – баллистические ракеты собственного производства, которые смогут бить вглубь России.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Производство дальнобойного оружия является ключевым элементом стратегии Украины в войне против России. США до сих пор не дают согласия на использование ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по объектам на территории России, поэтому Украина вынуждена развивать собственные ракетные программы, в том числе баллистические.

По словам Зеленского, новая баллистическая ракета Украины прошла первые испытания, поэтому скоро может быть поставлена на вооружение.

"Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета", – сказал Зеленский.

В настоящее время украинские власти не хотят раскрывать конкретные возможности баллистической ракеты. Однако, вероятно, у нее будет большая дальность, чем имеет противокорабельная крылатая ракета "Нептун", которая способна поражать цели на расстоянии до 300 км и успешно потопила крейсер "Москва" в Черном море в 2022 году.

Так, как новая баллистическая ракета будет являться украинской разработкой, США не сможет запретить ее использовать для ударов вглубь России.

Баллистическая ракета – это тип ракеты, которая движется по баллистической траектории, то есть ее полет состоит из двух фаз: активной и пассивной. В активной фазе ракета использует двигатели, чтобы подняться на большую высоту. В пассивной фазе, после отключения двигателей, ракета движется по законам гравитации, то есть по кривой траектории, похожей на полет снаряда, и попадает в цель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина может создать ядерное оружие.



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