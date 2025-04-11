Украина близка к переломному моменту: экс-глава MI6 заинтриговал заявлением о войне

Если глава Белого дома Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, ему не нужно пытаться гнаться за какими-то установленными датами по прекращению огня в Украине. Такое мнение высказал бывший глава разведки Великобритании Ричард Дирлав.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Экс-глава MI6 высказал мнение, что поспешность в вопросе прекращения огня, а также многочисленные уступки российскому диктатору Путину могут стать стимулом для Кремля в скором времени начать новые вторжения в Европу.

Он подчеркнул, что "Украина довольно близка к переломному моменту", и россиянам крайне необходимо прекращение огня. Дирлав указал, что денежные резервы Кремля уменьшаются, а цены на сырую нефть, которую Москва экспортирует для финансирования своей военной машины, все больше падают.

"Но сейчас беспокоит то, что Трамп заключит преждевременную сделку с русскими" и пойдет на слишком много уступок", – подчеркнул он.

Экс-глава британской разведки обратил внимание, что такое "поощрение русских со временем стать более агрессивными и напористыми в Европе" приведет к крайне нежелательным последствиям.

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