Уклонисты «примазались» к сопровождению тела погибшего воина, чтобы сбежать за границу

На Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Задержанные уклонисты, фото: ГПСУ

За $18 тысяч они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе. Для обмана они даже вывесили флаг на автомобиле.

После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а клиентам приказал выпрыгивать из авто. Несмотря на это, пограничники задержали всех нарушителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что демобилизация военных с фронта возможна только при условии "накопления на военном учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах". Отмечалось, что Минобороны наработало проект закона об усовершенствовании механизмов ротации, определение порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных во время военного положения.

В Полтавском областном ТЦК и СП объяснили, что законопроект был направлен на согласование в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, однако там его не поддержали, аргументируя тем, что его внесение на рассмотрение ВР возможно только при накоплении на военном учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах.

Также "Комментарии" сообщали, что в Telegram-каналах распространяется новость, что якобы проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Там отмечают, что это очередной виток дезинформационной кампании кремля. Эти вбросы опровергает народный депутат Алексей Гончаренко. Он отмечает, что никакого законопроекта о снижении мобилизационного возраста в Раде нет. Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что у украинских властей нет планов мобилизовать в Вооруженные силы с 18 лет.