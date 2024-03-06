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Уклонисты могут «расслабиться». В ВР рассказали, какое ограничение для них готовят

Верховная Рада рассматривает возможность только одного ограничения прав уклоняющихся от мобилизации людей, об этом на брифинге сообщил нардеп Федор Вениславский

сегодня, 19:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Профильный комитет Верховной Рады допускает исключительно одно ограничение в правах, которое касается людей, уклоняющихся от мобилизации. Как сообщил Федор Вениславский, депутаты на самом деле имели острую дискуссию по поводу ограничения прав уклоняющихся. По его словам, обсуждалась возможность предоставления ТЦК полномочий в судебном порядке ограничивать права граждан. Речь идет о праве на распоряжение денежными средствами на счете, право выезда за границу, а также право управления транспортным средством.

Уклонисты могут «расслабиться». В ВР рассказали, какое ограничение для них готовят

Федор Вениславский

Как сообщил нардеп, сейчас есть консенсус в ограничении прав тех граждан, которые не явились в ТЦК. Их хотят ограничить правом пользоваться транспортным средством.

Кроме того, по словам Вениславского, народные депутаты планируют закрыть вопрос с соискателями высшего образования. Пока ушедшие учиться мужчины имеют отсрочку. Как отметил нардеп, закон не ограничивает права граждан Украины в получении высшего образования – их можно получить сколь угодно.

Так быть не должно, отметил нардеп. По его словам, парламентарии "точно уберут" такую возможность уклонения от мобилизации. Как подчеркнул Вениславский, в Украине будет только последовательное высшее образование — предвысшее, высшее, магистерское, а затем аспирантура.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время депутаты работают над правками, которые были внесены после первого чтения в правительственный законопроект о мобилизации, а их более 4 000. Как сообщил нардеп Александр Федиенко, народные депутаты предварительно уже определились по поводу призыва лиц, имеющих инвалидность. По его словам, Минобороны хотело, чтобы все люди с инвалидностью прошли повторное медицинское освидетельствование. Депутаты считают, что такой обзор должны пройти только те мужчины, которые получили справку об инвалидности после широкомасштабного вторжения России.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WRhahOjGpdI
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