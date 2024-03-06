Уклонение от мобилизации: украинцы придумали новую схему

В Украине заметили новую негативную тенденцию – призывники все чаще уклоняются от мобилизации под предлогом ухода за лицами с инвалидностью. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил Федор Вениславский, народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Чаще украинцы уклоняются от призыва под предлогом ухода за лицами с инвалидностью

По словам народного депутата Украины, уже сейчас власти фиксируют злоупотребление этим правом. Отсрочка от призыва, предоставляемого тем, кто занимается уходом за инвалидами, стала одним из наиболее распространенных способов избегания военной службы.

"К большому сожалению, возможность получить отсрочку от призыва лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью, была и остается одним из наиболее распространенных вариантов для злоупотреблений. Как свидетельствуют статистические данные, которые нам предоставляла министерша социальной политики, количество лиц с инвалидностью, получивших эту инвалидность после полномасштабного вторжения, выросло в разы по сравнению со средним количеством, которое Украина получала в довоенный период", – отметил он.

В ответ на эти вызовы комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планирует рассмотреть вопросы мобилизационной работы с целью совершенствования существующих механизмов и введения новых правил, позволяющих обеспечить баланс между защитой прав инвалидов и исполнением обязанностей перед страной.

Напомним, что в последнее время много дискуссий идет о том, нужна ли Украине тотальная мобилизация , усиление той мобилизации, которая идет сейчас. На самом деле, нет смысла в усилении мобилизационного законодательства. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Укринформу" высказал младший лейтенант, командир подразделения Р.У.Г. в составе 59 ОМПБр Гамлет Авагян с позывным "Гамлетом".