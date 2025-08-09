Уиткофф все перепутал: на какие уступки по Украине готов Путин

Российский диктатор Владимир Путин не готов отказаться от намерений полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые в РФ внесены в конституцию РФ. Об этом говорится в материале немецкого таблоида BILD.

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои источники СМИ отмечает, что Кремль предлагает лишь частичное прекращение огня – отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее перемирие.

В то же время США предложили заморозить конфликт по фактической линии фронта в обмен на значительное ослабление санкций и экономические договоренности с Россией.

По информации BILD, Кремль отказался от этого варианта.

Ситуацию осложнила ошибка спецпосланника США Стива Уиткоффа, который неправильно понял заявления Путина и принял их за уступки. В частности, российское требование "мирного ухода" украинских войск из Херсона и Запорожья было истолковано Уиткоффом как "мирный уход" войск РФ из этих регионов.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", — прокомментировал ситуацию чиновник украинского правительства в разговоре с BILD.

По информации издания, подобную оценку разделяют и в немецком правительстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп четко заявил о своем видении завершения войны в Украине, в плоскости которого лежит именно обмен территориями. В это трудно поверить и даже представить такой обмен. Однако Украине могут предложить возобновить контроль над Энергодаром и Каховкой в обмен на подконтрольную Украине часть Донецкой области. Об этом у себя в телеграмме рассказал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил на возможность "обмена территориями", о чем намекал Трамп.



